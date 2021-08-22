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愛狗人士蘇貞昌不捨走私貓遭安樂死　「口蹄疫造成養豬產業破產」

▲▼海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者林銘翰／高雄報導

海巡署查獲走私品種貓，農委會防檢局21日將154隻走私貓全數安樂死，引起社會撻伐。對此，行政院長蘇貞昌22日表示，像他這樣的愛狗人士，也非常痛心不捨，而10幾年前台灣發生豬隻口蹄疫，就是有不肖人士從中國進口有病毒的仔豬，導致整個台灣的養豬產業破產。

蘇貞昌22日上午在高雄市長陳其邁、交通部長王國材、民進黨立委邱志偉、李昆澤、趙天麟、許智傑、賴瑞隆、管碧玲等人的陪同下，出席高雄願景館遷移啟動儀式。

蘇貞昌會前受訪時表示，這種基於防疫需要所做、非常不得已的處理，「像我這樣的愛狗人士，也非常痛心不捨」，但是全世界絕大多數的國家，大概都是用這樣的處理方法，因為防疫實在是太重要了。

蘇貞昌提及，10幾年前台灣發生豬隻口蹄疫，就是有不肖人士從中國進口有病毒的仔豬，到最後整個養豬產業破產，屠殺台灣自己將近400萬頭豬，如果大家有看電影《伊波拉病毒》，就可以看到很可愛的背後，有時候有非常危險的病毒，甚至會傷害到人。

蘇貞昌強調，政府最譴責就的就是，為了自己的暴利，不顧貓咪、狗或其他動物的生命，走私讓整防疫可能產生最大破口，而政府在不得已的處理後，也會檢討可以再用什麼樣的方法，處理能夠更符合人道，在防疫最高的要求之下，還可以怎麼樣做到更好。

▼蘇貞昌出席高雄願景館遷移啟動儀式。（圖／行政院提供）

▲▼行政院長蘇貞昌出席高雄願景館遷移啟動儀式。（圖／行政院提供）

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