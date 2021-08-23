北市第4度+0！柯文哲：9月1日開學「是很大的挑戰」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心23日公布，新增本土4例確診，皆分佈於新北市，另確診個案中無新增死亡。台北市政府23日下午3時15分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，或許市民覺得如釋重負，但9月1日開學對他們來說是很大的挑戰。

指揮中心表示，今日新增4例本土病例，其中2例為居家隔離期間陽性者，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至70多歲，其中2例發病日分別為8月15日、8月20日，餘2例為無症狀感染。個案分布均在新北市；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

台北市政府23日下午3時15分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，今天是北市第4次0新增確診，感謝所有防疫人員、市民合作，逐步解封的現在，或許市民覺得如釋重負，但對他們這種實際工作的人來說，覺得是很大的挑戰，「特別是9月1日開學，就是很大的挑戰，得做很多準備。」

柯文哲提及，萬華已經不再是疫區，因為疫情已均勻分散，但仍表示社區有很多潛伏感染源，從統計數字來看，北市疫情上去、下來的很快，「這是台灣的驕傲」，其他國家無法像台灣一樣，使用軟性封城快速達成效果，且台灣沒有出動警察、軍隊，也沒有因為人民不聽話就把民眾家門釘起來，純粹靠呼籲、說明，就馬上控制下來，這在公共衛生的效果相當顯著。

柯文哲指出，8月22日假日，一共有696人去7家醫院免費PCR，新增陽性1例；雖然病例數在減少，但北市將於下週開學，按照目前居家隔離制度，如果1個同學確診、全家居家隔離，全班同學和老師人數相當多，從居家隔離人數統計來看，雖然確診數下降，但22日居隔人數仍有437人，仍然是問題。

柯文哲說，北市9月1日開學採實體上課，不過預估有1.3萬名外籍學生要入境台灣，這點得小心，別因此造成破口，如何做邊境管制仍須有統一規定。

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▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）