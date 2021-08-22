柯文哲曾稱踹貓、把鴿子抓來吃　陳怡君批：裝暖男見縫插針

▲台北市議員陳怡君。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

高雄海巡20日查獲154隻走私貓，防檢局21日下午將貓咪全數安樂死，消息引起社會議論，台北市長柯文哲也發文批評，不能善待動物，不算是進步的國家。台北市議員陳怡君22日痛批，柯文哲過去對動物極不友善言行，難道都忘記了嗎？且對於動物之家需追加2億元預算，卻表示震怒、要官員負責，相比之下環南市場改建卻爽快答應，根本雙重標準。

針對走私貓咪事件，因在防疫檢疫規範下終結多條生命，陳怡君表示，「法規的精進與制度可以檢討，但真正該死該被譴責的人是走私販！」

陳怡君提及，柯文哲21日看到國人為貓咪抱屈時，「企圖裝暖男且見獵心喜見縫插針」，但過去針對動物極不友善的言行，難到自己都忘了嗎？

陳怡君舉例，柯文哲過去曾說，看到環南市場的貓不抓老鼠，就很想把那隻貓踹下去；她過去提及台北市成立犬貓捐血平台時，柯文哲卻失言說「沒有議員關心就假裝沒看到。」對於基層里長陳情鴿子群聚造成環境髒亂，柯文哲脫口說要抓鴿子來吃，不然就辦「打鴿子大賽」。

陳怡君說，而對於環南市場改建經費已花60億，擴建需再增列預算2、3億時，柯文哲爽快答應表示不是問題；但動物之家需追加2億元預算，柯文哲震怒、要求官員負責，此舉根本就是雙重標準。

最後，陳怡君強調，以上言行真的讓市民看不出柯文哲會關心動物，且從這些言行當中透露出，柯文哲的內心就是如此漠視動物。