美藝術家腦洞大開將鳥類融合自然元素　讚美並喚醒對瀕危動物的關注

文／城市美學新態度

▲Jon Ching《Awaken》2021，布面油彩，50×40cm

美國藝術家 Jon Ching 的最新個展「Realm」在位於美國洛杉磯的 Corey Helford Gallery 開幕，展出的十幅作品延續了藝術家進行中的“共生（Dual）”系列創作，該系列通過融合動物與不同自然元素，來探索生物之間的平衡和關系。

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Jon Ching 是一位自學成才的藝術家，他出生於夏威夷島，現在定居於洛杉磯。在新作中，藝術家根據不同鳥類或海洋生物的色彩、造型以及生活環境，腦洞大開為鳥類們添加了如花朵、植物、武器、結冰、發電等元素或特徵。以此來探索自然中的神性，讚美自然的力量，以及引起公眾對於瀕危動物的關注。

例如作品《Altar – 祭壇》的創作靈感來源於藝術家對古森林保護的關注，一個名為 Fairy Creek Blockade 的環保機構正在抗議溫島上的古樹砍伐以及當地政府的不作為...

▲Jon Ching《Altar》2021，布面油彩，50×40cm



圖片來源：藝術家與畫廊官網

（完整文章請看城市美學新態度）

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