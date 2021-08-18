這工作職前準備很另類　深入山區體驗盜挖林木

▲屏東林管處介紹山老鼠盜挖手法 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

橋頭地檢署、高雄地檢署與橋頭地方法院、高雄地方法院，為讓司法官學院學員瞭解違反森林法案件現場狀況及偵辦困難點，在林務局屏東林區管理處協助下參訪滿州鄉盜伐地點，瞭解山老鼠慣用盜挖模式與鬥智過程，並與林管處、保七總隊第八大隊人員互相交流，冀望透過親身經歷瞭解環境犯罪查緝實務與生態被害所遭受的損失，一起加入保護林木行列，並體會森林護管人員守護山林工作的艱辛。

這次學習司法官參訪行程，由主任檢察官、審判長及庭長親自帶領，前往屏東縣滿州山區遭竊取國有林木現場，由林管處及保七總隊第八大隊講解林木遭竊取所造成的影響，不僅是林木本身有形的損失，也包含涵養水源、調節氣候、維護生物多樣性等公益功能的無形損失，並介紹查緝作為包括3C器材蒐證、環境場域的觀察、案情研判、犯罪動機偵查方向、追查流向等，及說明森林法已加重盜伐刑責，將一併請求復育造林成本，讓學習司法官有所瞭解。

屏東林區管理處吳金章秘書表示，經由現場講解，可讓學習司法官對盜挖導致的環境生態被害更加理解，並指橋頭地檢署楊翊妘檢察官也是110年林業及自然保育有功人士，偵辦違反森林法案件總是親自坐鎮指揮、抽絲剝繭，並以一條龍辦案方式，從山上盜伐源頭查到銷贓下游端，追回近年最大宗牛樟等珍貴森林資源，有她的經驗傳承再加上現場親身體驗盜挖林木作案手法，可讓學習司法官未來擔任檢察官或法官時，能更客觀的評斷環境生態被害事件。

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