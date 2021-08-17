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桃園春天農場爆虐馬2死！小馬「絕望倒地」走了...動保處安排解剖

▲▼春天農場小馬皮包骨。（圖／網友授權提供）

▲春天農場小馬皮包骨倒地，不幸死亡。（圖／網友授權提供）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市龜山區「春天農場」8月初傳出虐馬事件，造成2匹幼馬先後死亡，還有4匹成馬受傷、骨瘦如柴。桃園市動保處16日表示，目前已將4匹成馬送往清境農場安置，後續將解剖幼馬，釐清死因，並依《動保法》對業者進行裁罰。

桃園市動保處指出，月初接獲動保團體投訴後，2日隨即到場稽查，發現春天農場4匹成馬、2匹幼馬瘦弱、營養不良，當即要求業者改善飼養方式、聘請專業獸醫診療列管，怎料10日其中一匹幼馬死亡，另一匹幼馬也在14日經搶救後病逝，因此已安排18日進行解剖，以釐清死因。

▲▼春天農場小馬皮包骨。（圖／網友授權提供）

▲咖啡色小馬在照片曝光2天後死亡。（圖／網友授權提供）

動保處表示，考量春天農場飼養場多為水泥、石頭鋪面，不適合馬匹休養，而且硬體設施短期內也不太可能改善，因此在聽從獸醫評估建議後，14日召開農場馬匹安置協商視訊會議，最終決定將4匹成馬送往退輔會清境農場休養，並持續追蹤健康情形。

至於春天農場不當飼養涉及虐待一案，動保處已聽取飼主及農場工作人員陳述，後續待幼馬解剖報告出爐，進一步釐清死因後，將依違反《動保法》對業者進行裁處。

▼現場馬匹營養不良，如同「紙片馬」。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

▲▼春天農場小馬皮包骨。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

▼馬兒身上甚至有傷口，而且情緒明顯低落。（圖／網友授權提供）

▲▼春天農場小馬皮包骨。（圖／網友授權提供）

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