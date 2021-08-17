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林布蘭沒有告訴你的事　揭開巴洛克名畫《夜巡》的構圖、身世和秘密

文／城市美學新態度

林布蘭 （Rembrandt Harmeszoon van Rijn，1606–1669）是歐洲巴洛克繪畫代表人物，也是荷蘭黃金時代最多元、多產的藝術家，一生創作了許多素描、版畫和繪畫，產能驚人。

然而，在他眾多代表作中，有一件特別與眾不同的作品：《夜巡》。

▲《守夜人》全貌。

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這幅鉅作完成於 1652 年，為藝術史上荷蘭黃金時代的代表作之一。它不僅展示了林布蘭在描繪人物技巧上的精湛技藝，也將巴洛克藝術中獨特的光影處理手法，發揮地淋漓盡致。

現在，就來看《夜巡》何以在藝術史上名留青史以及所隱藏的秘密？

林布蘭來自荷蘭，也是荷蘭黃金時代最傑出的人物之一。在這個時代，包含林布蘭、維梅爾在內的許多藝術家，都曾受北方文藝復興時期繪畫的啟蒙、從中找到靈感。

▲林布蘭自畫像。

林布蘭的繪畫技巧有目共睹，在肖像畫取得初步成功後，他便開始嘗試各種創作方式、媒材、風格和主題來記錄自己的生活，包含風景畫、風俗畫、寓言和歷史場景、以及帶有聖經和神話色彩的繪畫，都曾是他創作的類型和對象。 

圖文來源：MY MODERN MET

（完整文章請看城市美學新態度

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※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

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