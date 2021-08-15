花蓮開放7森林育樂園+10條步道　佐倉步道大雨坍塌全線封閉

▲花蓮佐倉步道因受連日大雨，導致樹木倒塌及邊坡土石滑落，目前全線封閉，預計18日搶修完成。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心宣布10日起調整COVID-19疫情警戒維持二級，由於疫情趨緩，花蓮林管處14日表示，重新開放轄管的森林育樂場域及步道，歡迎民眾一起重拾新森活。

花蓮林管處指出，經調整重新開放轄管的森林育樂場域包含池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、田浦生態池、瑞穗生態教育館、池南自然教育中心，及轄內10條步道條步道（撒固兒步道、月眉山步道、能高越嶺東段、鯉魚山步道群、森坂步道、安通越嶺道西段、富源國家森林遊樂區步道群、富興步道、虎頭山步道、八通關越道-鹿鳴吊橋段步道），歡迎民眾一起重拾新森活。





林管處提醒，10日起開放各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制，森林遊樂區入園人數維持原承載量的八成，到達人數上限後將採一進一出；入園遊客須量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，不得入園；入園遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外100人、室內50人以上群聚，及維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。用餐方面，如遊客於場域內有飲食需求，應配合指示在指定用餐空間，或選擇戶外空曠通風處，與不特定對象保持社交距離，可暫時取下口罩飲食，用餐完畢即應佩戴口罩，室內公共空間不能飲食；富源國家森林遊樂區住宿及餐飲依照交通部觀光局管理措施辦理。





林管處表示，將視國內疫情狀況與地方政府最新發布的管制公告內容滾動式調整，出發前請務至台灣山林悠遊網查詢場域開放情形與人流管制上限，林道資訊請至林務局官網查詢。

更多相關訊息，請上「池南國家森林遊樂區」、「大農大富平地森林園區」、「林田山林業文化園區」、「瑞穗生態教育館」、「花蓮林區管理處」臉書粉絲專頁查詢。

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