丈夫枕頭5年沒洗！浸泡24小時黑水浮出詭異噁物　人妻洗到崩潰

▲枕頭浸泡一晚後，景象讓人妻崩潰。（圖／翻攝自TikTok／pwincesslexx）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女網友近來決定幫丈夫清洗用了5年沒洗過的枕頭，沒想到枕頭放進水中後，水的顏色竟然從清澈變成恐怖深棕色，把水放掉後還出現大量頭髮、碎皮和詭異黑色塊狀物，可怕的骯髒程度讓她洗到崩潰。

女子萊西(Lexi)近來在TikTok上分享影片，只見她把2個髒枕頭丟進水中，表示要把丈夫5年沒洗的枕頭恢復原狀，她先用熱水將枕頭浸泡一段時間，再使用大量清潔劑和芳香劑，與少量去污粉，讓枕頭這樣浸泡一整晚。

24小時後，沒想到浸泡枕頭的水從清澈變乳白色，最後呈現恐怖深棕色，還漂浮著許多噁心碎屑，讓萊西超級崩潰，幸好清洗過後枕頭雖然還有殘留一點污漬，至少恢復成原有的白色。

噁心影片在網路上吸引470多萬人點閱，許多網友好奇，這麼髒的枕頭萊西為何不直接扔掉，她只簡單回覆，「枕頭現在乾淨了」，獲得許多網友贊同，「枕頭狀態明明還很好，不需要丟」、「女孩，我懂你，我男人也絕不願意扔掉他的髒枕頭」。