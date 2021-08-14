絕美人妻慘遭丈夫「剃成光頭」！群組PO偷情文贖罪：出軌是我錯

▲人妻被剃成光頭。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河北保定一名貌美人妻9日在鏡頭前承認出軌，並被丈夫剃光頭的短片與聊天截圖在網上熱傳。事後，當事女子稱，自己是被逼的，並已經報警處理。11日，保定市公安局發布通報表示，警方已將涉事男子依法行拘，案件正在進一步進行中辦理中。

據《極目新聞》報道，事發於上周日（8日）晚，當事人韓姓人妻表示，自己的丈夫對男女聊天極為敏感，正因其給有生意往來的男子發了一條，「我老公要看手機，不要再發消息」的聊天紀錄，而被丈夫斷定其有婚內出軌行為。

認定妻子出軌的馮姓丈夫，隨後將對方的頭髮剃光。照片顯示，韓女頭上有多處血跡，狼狽不堪。與此同時，他還用手機將該照片，編輯訊息為「我是nina韓某某！今天被老公發現我和天津中檢方某每天曖昧！出軌都是我的錯」，發布至多個群組以及朋友圈中。

▲群組傳遍。（圖／翻攝自極目新聞）

對此，韓女稱，實際上自己並未出軌，承認出軌都是被丈夫逼迫的，因為如若不說自己有出軌行為就會遭到家暴，「我現在很不好，身上還有很多傷。」

韓女進一步表示，事發當日凌晨2時許，就曾有警方上門詢問情況，當時丈夫只是向警方承認了將自己頭髮剃光的事實，還稱是因為自己出軌。韓女說，「我不敢說話，警察就說讓我們協商解決。」

韓女表示，事發後已聯繫律師，並報警處理。而保定市婦聯相關負責也表示關注事件，已與警方取得聯繫。

11日，保定市公安局高新區分局發布通報指，經查，馮男與韓女為夫妻關係，2021年8月8日23時許，因家庭矛盾，馮男對韓女實施毆打並使用理髮器剃掉其頭髮，致韓女受傷，隨後又拍攝照片、影片發布到網上。目前，高新區警方已對馮男依法行政拘留，案件正在進一步辦理中。