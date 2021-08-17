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健身房訓練球詭異滾動　他逃跑竟遭「怪力」抓右腳拖行　

▲▼男子到健身房運動卻遇到靈異現象。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲男子到健身房運動卻遇到靈異現象。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

七月鬼門開，傳出不少靈異現象。近日網路上流傳了一段在健身房發生的詭異影片，一名身材壯碩的男子在獨自前往健身房運動時，竟被一股「不明怪力」抓住腳並在地上拖行，嚇得他趕緊逃跑。

@carlosruizoficiall

##viral ##parati ##fy ##foryou ##paranormal like y subo la 2da parte

♬ sonido original - Carlos Ruiz

外國男子卡洛斯魯伊斯（Carlos Ruiz）5日以帳號「@carlosruizoficiall」在社群平台TikTok發布了一段詭異的影片，影片中可見一名身材壯碩、身穿黑衣黑褲的男子獨自在健身房的一個空間裡準備運動，正當他在暖身時，左後方訓練繩開始晃動，然而周圍一個人影都沒有。

而當該名男子暖身完朝右邊要準備拿取健身器材時，靜置在地上的健身球卻突然向前滾動，男子發現不太對勁，轉身拿起自己的私人物品準備要離開，走向門口時卻突然被一股怪力拉住右腳，整個人應聲倒地，被拖行了幾秒鐘的時間，明顯看見整隻右腳懸浮在空中，男子掙扎了許久才終於逃脫，趕緊逃離現場。

@carlosruizoficiall隔天再發布了監視器另一個角度的影片，空無一人的健身房竟發生靈異現象，該名男子逃出健身房後便衝下樓向櫃台人員求助，似乎是要調閱監視器，但櫃檯人員一臉茫然，看起來像在和男子表達根本沒看見任何人。

@carlosruizoficiall

##viral ##paranormal ##fy ##foryou ##parari

♬ sonido original - Carlos Ruiz

詭異的影片也引來網友們熱議，吸引超過100萬人點閱，紛紛留言「太詭異了，平安」、「影片畫面接近晃動的訓練繩時，可以看見有東西出現在樓梯那」、「他很顯然撞到鬼了」、「直到男子被抓我才相信真的有東西」、「他是唯一在裡面的人，我真的不敢相信」、「害我以後不敢自己去健身房了」。

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