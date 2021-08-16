失業拍片爆紅！TikTok「面癱哥」粉絲破億　短短1年身價破5000萬

▲TikTok「面癱哥」卡比萊姆（khaby Lame）。（圖／翻攝自TikTok／khaby.lame）



記者張方瑀／綜合報導

現年21歲的「面癱哥」卡比萊姆（khaby Lame）可能是現在年輕人最熟悉的臉孔之一，他在TikTok的粉絲數正式超過1億，累積按讚數超過15億，每支影片至少能吸引上千萬點閱。很難想像，他在去年才因為疫情被工廠解雇，失業的同時開始拍點TikTok短片消磨時間，沒想到卻因此爆紅，現在他1支影片的收益高達1萬3380至2萬2300美元。

卡比萊姆出生於塞內加爾，去年他在義大利工作期間，因為疫情關係被解雇，但他在失業的同時開始拍TikTok短片消磨時間。結果沒想到他的「招牌面癱加上無謂抖肩」竟讓他瞬間爆紅，TikTok的粉絲數在短短一年多的時間正式超過1億，累積也按讚數超過15億。

卡比萊姆每則影片幾乎都能破千萬點閱，但他的拍片SOP相當簡單，就是用超簡單直覺的方式，狠狠吐槽生活智慧王。例如有人用塑膠束帶綑在玻璃杯上，打造出簡易版的把手杯子，但卡比萊姆就示範，不用把手直接拿著杯子也是可行的，再擺出招牌無奈表情對著鏡頭抖肩。

根據「Celebs Life Reel」估計，卡比萊姆的身家約在100至200萬美元（約台幣2811萬至5623萬）之間；每支影片的收益達1萬3380至2萬2300美元（約台幣38萬至63萬元）之間。獲得許多代言合作機會的卡比萊姆說，他現在最大的目標就是賺夠錢，替母親買一棟新房子。

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