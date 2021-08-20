解瘋了！福隆海水浴場夏日開放　開學前玩SUP賞日出看沙雕

▲福隆海水浴場夏日開放，開學前玩SUP賞日出看沙雕。（圖／福容大飯店福隆提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

終於解瘋了！福隆海水浴場從8月9日起也正式對外開放，把握暑假的最後尾聲，趕快呼朋引伴一起來福隆玩水吧！除了海邊踏浪玩水外，福容大飯店福隆推出日出SUP立槳體驗活動，讓您在雙溪河上輕鬆遨遊，欣賞東北角的第一道曙光，拍下與日出的合影，留下最美的紀念，還能從SUP上欣賞即將於9月中旬開展的福隆國際沙雕藝術季，沙雕師們創作的過程！

福容大飯店福隆指出，自8月初福隆海水浴場重新開放，以及水上活動的逐項解禁，出遊人潮也越來越多，福隆福容也趁著夏天熱浪還沒結束，推出一系列水上活動課程，包含雙溪河SUP日出團，每日兩團，限量10名，帶您從雙溪河上出發等待東北角第一道日出曙光，看著灰藍色的天空逐漸轉為橘紅色。

▲福隆海水浴場。

最後日出暫放耀眼的白色光芒，讓您在今年一解疫情苦悶，原價每人2500元，即日起到9月30日止，房客優惠價只要2000元；如果想體驗一般時段的雙溪河SUP立槳、獨木舟體驗行程，房客優惠價只要550元起，不僅有專業教練指導教學，還會幫你拍出水上美照，讓你PO文打卡曬爆親友。

福容大飯店福隆表示，福隆沙灘每日限額人數及場次分流入場，全程需配戴口罩並保持社交距離，在佔地六萬平方公尺的沙灘中，每個遊客也都能獲得最大的社交安全距離。此外，福隆海水浴場還增購了全身式消毒裝置，每位遊客入場前都必須經過消毒門，確保乾淨無虞，搭配每場次間隔時間的清消作業，防疫百分百，相關展場規定依中央主管機關規定，階段式調整作為，詳情將另於官網公告。

▲福隆雙溪河日出。

福容大飯店福隆也推出《福隆海洋假期》住房專案，平日雙人入住只要7999元起，即日起到9月17日止，加碼升級一泊三食超優惠住房方案，除了享有精緻早餐及晚餐外，再加贈「職人海鹽清燉牛肉麵」兩客，讓您入住期間不停吃，吃不停。詳情請上「福容大飯店福隆」官網查詢。

▲福隆雙溪河日出SUP。

▲福隆水上活動教學。

美麗最大的祕密

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