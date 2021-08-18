基隆快捷公車1579增北市聯合報站　市民轉乘更便利

▲基隆快捷公車1579增北市聯合報站。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆快捷公車1579、1579A，從基隆經國道一號往返台北圓山轉運站，今（18日）起新增台北市端聯合報下客站位，讓市民通勤及轉乘更加便利。基隆市政府交通處表示，1579路線增加停靠聯合報站後，提供市民轉乘台北市區公車、捷運，服務不同目的之旅客需求，未來也將持續優化公共運輸的路線與品質。

基隆市政府交通處表示，基隆快捷公車1579「基隆-圓山轉運站」於2019年10月通車後，廣受民眾好評，市府為優化路線服務，原搭乘1579欲前往忠孝東路聯合報站及市府轉運站民眾都於松山高中（基隆路）下車後再步行前往，現在增設聯合報站位後縮短步行及通勤時間，更貼近民眾乘車需要。

立法委員蔡適應表示，現行「松山高中（基隆路）」下客站距離市府轉運站較遠，尤其是下雨天步行到轉運站較不方便，市民希望能有更貼近使用者需求的站點，在歷經交通部公路總局與台北市政府、基隆市政府多月的雙向溝通後，日前達成共識。

基隆市議員張顥瀚表示，這次跨縣市的溝通、促成聯合報下車站，有通勤的朋友在此下車，不論忘市府轉運站還是往台北其他方向，都是非常方便的。許淑華表示，台北市民在往返基隆時，能有一個更加便利的下車站點，這是兩個城市間所樂見的。

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