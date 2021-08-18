　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆開學超嚴備戰！1例確診全校停課14天　游泳+籃球暫緩教授

▲0818基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

隨著9月1日110學年度開學即將到來，基隆市長林右昌今（18日）特別召集本市所有校（園）長召開校園防疫整備會議，為實體開學後訂定相關防疫指引，包括校園場地原則上仍暫不對外開放，游泳或籃球等無法配戴口罩課程暫緩授課，出現1例確診便「全校停課14天」。

林右昌表示，在開學後考量校園環境清消及安全管理，校園場地原則上暫不開放；游泳課、籃球課、口琴才藝課等，無法避免肢體碰撞或無法配戴口罩的課程則暫緩授課。他強調，孩子上學要安心，家長要放心，大家都不想要在擔心的狀況下來上學，因此，他決定基隆市的各級學校只要有1例確診，全校立即停課14天，並同步啟動「停課不停學」應變計畫，改採線上教學模式，繼續孩子的課業學習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對很多家長關心開學後，若校園發生確診狀況該如何因應，林右昌認為，若要1校有2班或2人確診才全校停課，有點不切實際！他是務實的人，實際上只要校內有1個確診案例發生，家長、學生與老師一定是人心惶惶，不止擔心孩子是否被傳染，也擔心會不會把病毒帶回家，更有些家長很可能直接幫孩子請假，造成有些人到校上課、有些人沒上課的狀況，也徒增老師教學與評量上的困擾。

▲基隆9／1開學校園防疫整備。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆9／1開學校園防疫整備。（圖／基隆市政府提供，下同）

至於如果本市有兩個學校發生確診案例是否要全市停課？林右昌表示，由於各校之間都有一定的距離，校跟校之間的空間大多沒有直接連結，所以若有1校以上有確診案例時，將由本市防疫指揮中心就全市疫情狀況進行研議。

林右昌說，本市從7月中起為幼兒園、國小、國中、高中以及補教業進行疫苗施打，第一波共施打4961人，上週再為499位新進及代課老師施打，合計已有5460人完成施打，疫苗涵蓋率達96%。若因個人身體健康因素未施打疫苗者，則必須提供快篩陰性證明才能進入校園。

最後林右昌提及，未來將持續加強督導學校執行防疫措施，包含防疫物資整備、校園環境消毒、師生健康管理追蹤等，建立安全健康的學習環境並視疫情狀況隨時進行措施之滾動式調整，讓學生能夠安心到校上課，家長能夠放心把小孩送到學校，教師也能安心進行授課。

▲基隆9／1開學校園防疫整備。（圖／基隆市政府提供）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

16年前旗津海域無名女屍　警靠「2條辮子」助返家

鷄籠中元祭主燈「太上老君騎青牛」點亮　光耀港都符佑基隆

ATM驚現「被裝側錄器」！外籍盜領兵團攻台　密碼外流恐遭盜刷

外籍女看護跨國網戀陷騙局　警及時阻匯保住27萬血汗錢

核二廠主蒸氣機跳機！控制室38年沒錄影　立委轟：移椅子肇禍離譜

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
美乳被酸：墊出來的！　網美啾啾曬「飽滿長輩照」回嗆了
鄧佳華前東家是「資本24億龍頭企業」！　曝14字求職心態
想讓女伴「主動求啪啪」！他實驗3年超慘下場曝
最強方法曝！北市公布第二劑「一指搞定」預約5招
好市多「神物殞落」　2千苦主氣退坑：漲價又偷工減料
竹科媽媽「年收3百萬」像甲級貧戶！　超競爭生活曝
一天放幾次屁才正常？　醫師公布答案「超過這次數」快就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

邱泰源力推無障礙就醫環境　北市38家診所取得友善認證

高鐵一票難求！交通部擬「鬆綁乘載率7成」限制　自由座仍停售

好兄弟+神明助攻　民俗專家曝求財撇步！可找這兩生肖合買威力彩

國際雜誌Tatler評選世界20大市集　基隆廟口夜市台灣唯一入選

男友「打完2劑疫苗」揪玩2天1夜！她1劑都沒打憂心炸　兩人吵翻

台女自印度返國3個月確診「列境外移入」　羅一鈞：疑陰陰陽陽階段

訊息回很慢？12星座聊天舉動看出他在乎你的程度

好市多「神物殞落」！她以為錯覺　2千苦主氣退坑：漲價又偷工減料

1張照懂防疫多徹底！他一看古意尪「證件照」笑哭了…白花150元

12歲到17歲接種疫苗時間曝！BNT、莫德納都可以選

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

邱泰源力推無障礙就醫環境　北市38家診所取得友善認證

高鐵一票難求！交通部擬「鬆綁乘載率7成」限制　自由座仍停售

好兄弟+神明助攻　民俗專家曝求財撇步！可找這兩生肖合買威力彩

國際雜誌Tatler評選世界20大市集　基隆廟口夜市台灣唯一入選

男友「打完2劑疫苗」揪玩2天1夜！她1劑都沒打憂心炸　兩人吵翻

台女自印度返國3個月確診「列境外移入」　羅一鈞：疑陰陰陽陽階段

訊息回很慢？12星座聊天舉動看出他在乎你的程度

好市多「神物殞落」！她以為錯覺　2千苦主氣退坑：漲價又偷工減料

1張照懂防疫多徹底！他一看古意尪「證件照」笑哭了…白花150元

12歲到17歲接種疫苗時間曝！BNT、莫德納都可以選

網美必收！全台4個好拍異國風樂園　義大「聖托里尼山城」如在希臘

邱泰源力推無障礙就醫環境　北市38家診所取得友善認證

蘋果新專利現蹤　手錶追蹤「體表水分」避免中暑

全球疫苗覆蓋率比一比　台灣兩劑疫苗劑次比僅2.9％、總排名96名

號稱台中世外桃源！　22年中國風餐廳「耕心園」收攤

廂型車遇酒測攔檢「鬼之右切」落跑　重罰18萬扣車吊照

35元爽吃！超商限定開賣「雙餡鬆餅」　咬下爆77巧克力醬、蜂蜜奶油

港大學生會4人被捕　鄧炳強：涉「宣揚恐怖主義」嚴重罪行

比基尼大戰正妹在這！林可心機款搔得網友心癢…自曝必殺直腿大家都愛

宅在家必備吃喝玩樂！橘子嘉年華的咖啡廣場禮盒　讓你都不用出門

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

15份臭臭鍋被棄單　外送妹1舉動千人讚爆

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

滯留鋒襲！「3區」午後迎暴雨

網點名便當「1菜色」虧大了：比三色豆還火

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

1949年的中華民國　竟與阿富汗有十大巧合

莫德納計畫往下開放！「這年齡區間」被放生超無奈

百人餐敘肩並肩吃喝聊天　在地人怒了

更多熱門

相關新聞

台電確診連環爆！王必勝再介入　北市府：目前沒這需求

台電確診連環爆！王必勝再介入　北市府：目前沒這需求

位於北市中正區的台電總管理處大樓，1個月內爆發3例確診，且業務處同一單位1周有2例確診。外傳醫福會執行長王必勝已在17日出手給予意見，將台電大樓總管理處數百名員工全數納入篩檢。對此，北市府表示，目前為止都處理很順利，都一一安置到防疫旅館，「目前為止還沒有這個需要」。

莫德納計畫往下開放！「這年齡區間」被放生超無奈

莫德納計畫往下開放！「這年齡區間」被放生超無奈

快訊／北市2人職場感染　柯文哲建議：不影響工作效率就居家辦公

快訊／北市2人職場感染　柯文哲建議：不影響工作效率就居家辦公

快訊／新北花蓮團染疫擴至北投職場　辦公室3確診同樓層居隔106人

快訊／新北花蓮團染疫擴至北投職場　辦公室3確診同樓層居隔106人

快訊／北市+4分布出爐　柯文哲：2人職場感染、2人還在查感染源

快訊／北市+4分布出爐　柯文哲：2人職場感染、2人還在查感染源

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫二級警戒

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

「FBI帥哥鄧佳華」新工作職位曝光！　日月光證實：對員工一視同仁

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

男淡定掛纜車外　慘墜15公尺身亡

周揚青交往10天爽撈5000萬！

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

15份臭臭鍋被棄單　外送妹1舉動千人讚爆

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面