基隆開學超嚴備戰！1例確診全校停課14天　游泳+籃球暫緩教授

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

隨著9月1日110學年度開學即將到來，基隆市長林右昌今（18日）特別召集本市所有校（園）長召開校園防疫整備會議，為實體開學後訂定相關防疫指引，包括校園場地原則上仍暫不對外開放，游泳或籃球等無法配戴口罩課程暫緩授課，出現1例確診便「全校停課14天」。

林右昌表示，在開學後考量校園環境清消及安全管理，校園場地原則上暫不開放；游泳課、籃球課、口琴才藝課等，無法避免肢體碰撞或無法配戴口罩的課程則暫緩授課。他強調，孩子上學要安心，家長要放心，大家都不想要在擔心的狀況下來上學，因此，他決定基隆市的各級學校只要有1例確診，全校立即停課14天，並同步啟動「停課不停學」應變計畫，改採線上教學模式，繼續孩子的課業學習。

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針對很多家長關心開學後，若校園發生確診狀況該如何因應，林右昌認為，若要1校有2班或2人確診才全校停課，有點不切實際！他是務實的人，實際上只要校內有1個確診案例發生，家長、學生與老師一定是人心惶惶，不止擔心孩子是否被傳染，也擔心會不會把病毒帶回家，更有些家長很可能直接幫孩子請假，造成有些人到校上課、有些人沒上課的狀況，也徒增老師教學與評量上的困擾。

▲基隆9／1開學校園防疫整備。（圖／基隆市政府提供，下同）

至於如果本市有兩個學校發生確診案例是否要全市停課？林右昌表示，由於各校之間都有一定的距離，校跟校之間的空間大多沒有直接連結，所以若有1校以上有確診案例時，將由本市防疫指揮中心就全市疫情狀況進行研議。

林右昌說，本市從7月中起為幼兒園、國小、國中、高中以及補教業進行疫苗施打，第一波共施打4961人，上週再為499位新進及代課老師施打，合計已有5460人完成施打，疫苗涵蓋率達96%。若因個人身體健康因素未施打疫苗者，則必須提供快篩陰性證明才能進入校園。

最後林右昌提及，未來將持續加強督導學校執行防疫措施，包含防疫物資整備、校園環境消毒、師生健康管理追蹤等，建立安全健康的學習環境並視疫情狀況隨時進行措施之滾動式調整，讓學生能夠安心到校上課，家長能夠放心把小孩送到學校，教師也能安心進行授課。

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