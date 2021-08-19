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社會 社會焦點 保障人權

女友人被騷擾　他拿這東西教訓好色男！賠5萬才獲和解

▲卡啦OK,卡拉OK,KTV,麥克風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北一名李姓男子，因不滿梁姓男子騷擾女性友人，竟持鐵鋁罐痛毆在KTV包廂續攤的梁男。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／新北報導

新北一名李姓男子去年8月凌晨和劉姓女性友人在酒吧狂歡，不過期間卻被梁姓男子不斷騷擾，劉女不甘被騷擾，告知李男，李男因而心生不滿，竟持鐵鋁罐猛毆梁男的頭部導致梁男右眼擦挫傷，合併結膜下出血等傷害，事後梁男也怒報警處理。一審李男被依傷害罪，判其拘役20日，得易科罰金，李男不服再提上訴，新北地院審理後，改判李男拘役20日，緩刑2年，得易科罰金。

李姓男子去年8月凌晨，和劉姓女性友人等一群人在酒吧飲酒消費，席間劉女卻不斷被梁男騷擾，劉女離席後便告知李男自己被騷擾一事，李男因而心生不滿。李男在得知梁男和酒吧老闆繼續前往永和錢櫃KTV續攤後，便前往錢櫃梁男所在的包廂，看見梁男躺在沙發上休息時，竟持鐵鋁罐猛毆梁男的頭部，造成梁男右眼擦挫傷、合併結膜下出血與視網膜續亂等傷害，事後梁男也怒向警局報案提告。

一審法官認為李男僅因女性友人被梁男騷擾，就持鐵鋁罐痛毆梁男，依傷害罪判其拘役20日，得易科罰金。李男不服，再提上訴。李男主張，自己已賠償梁男5萬元，並和梁男達成和解，向法官請求給予緩刑。

新北地院審理後指出，一審量刑並無不當，駁回其上訴，但審酌李男未有前科紀錄，僅因有人遭騷擾一時氣憤而犯錯，事後也坦承犯行並與被害人達成和解，梁男也撤回書狀表明不再追究其刑事責任，認為李男應能謹記此次教訓，不會再犯，足認其已深表悔意，未來再犯可能性低，判其拘役20日，緩刑2年，得易科罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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