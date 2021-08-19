▲新北蜜香紅茶比賽結果出爐，三峽「日盛製茶」農友周平國奪冠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

110年度新北好茶「蜜香紅茶」比賽結果出爐，冠軍由三峽區周平國農友奪得。蜜香紅茶散發出獨特的蜂蜜甜香，透過小綠葉蟬吮吸茶嫩葉（俗稱著涎）後，轉化出神祕自然風味，他擁有0.7公頃茶園，自2020年起不使用農藥，開始轉做野放茶，朝友善方式管理茶園，並顧及食安，主動將茶葉送檢驗，為茶業永續經營努力。

周氏家族務茶於1879年開始至第七代周平國，他從當兵回來正式從事茶產業近30年，從小在茶園中長大，跟著父親學習種植、採收、製茶，自己在1998年創立「日盛製茶」行號，茶品有碧螺春、紅茶、白茶等，以及種植全台唯一茶種大紅袍與一葉茶。

▲周氏家族務茶於1879年開始至第七代周平國，從小在茶園中長大，跟著父親學習種植、採收、製茶。

春茶期間，周平國也會固定到中部做高山烏龍茶，學習不同地區的製茶技術，融會貫通從採摘、萎凋、殺菁的製茶過程，完全不借他人手，秉持「可以動才去動，可以炒才可炒」要做就要全力付出的耐心及堅持職人精神。

三峽區農會總幹事張永巨表示，本次評審由行政院農業委員會茶業改良場副場長邱垂豐及文山分場分場長蘇彥碩等茶業專家擔綱。蜜香紅茶主要以小葉種茶樹所採摘的茶菁為製作原料，9成以上是手採，所以採收量非常少，經過各製茶老師傅精心製作及烘培後，散發出淡淡的自然果香及蜜香。

農業局表示，防疫期間配合各項措施，評審時保持間隔1.5公尺，評審結果採線上直播方式，本次蜜香紅茶評鑑共270點參加，新北市把關源頭實施「茶清方案」，於賽會進行農藥殘留檢測，守護消費者健康安全，選購「新北好茶」比賽茶是安心安全的雙重保證。產季期間歡迎來電洽「三峽區農會」電話：02-2663-1214或洽「日盛茶行」訂購。

▲三峽「日盛製茶」農友周平國細心檢查茶葉。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

國際雜誌Tatler評選世界20大市集 基隆廟口夜市台灣唯一入選

基隆快捷公車1579增北市聯合報站 市民轉乘更便利

基隆開學超嚴備戰！1例確診全校停課14天 游泳+籃球暫緩教授

16年前旗津海域無名女屍 警靠「2條辮子」助返家

核二廠主蒸氣機跳機！控制室38年沒錄影 立委轟：移椅子肇禍離譜