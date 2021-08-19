▲8月22日祖父母節，新北市圖邀祖孫相揪線上共學時光。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

阿公阿嬤跟著孫子一起Google Meet，嚐鮮線上課程，學做電子賀卡、玩闖關遊戲、做輕瑜珈、有氧運動，祖孫共學，快樂學習。8月22日是祖父母節，新北市立圖書館特別舉辦「祖孫同樂會．E起來Play」線上系列活動，邀阿公阿嬤和孫子一起透過數位科技學習互動、健康運動，拉近祖孫代間零距離。

新北市立圖書館表示，8月的第4個星期日為祖父母節，台灣正同時面臨「高齡化」與「少子化」的社會變遷，加上疫情衝擊，網路、線上課程興起，為了讓兒童與長輩間有更多的互動交流，縮短世代差距，圖書館特別舉辦「祖孫同樂會」E起來Play線上系列活動，讓孫子可以當阿公阿嬤們的專屬家教，陪祖父母一同學習。

新北市立圖書館「祖孫同樂會・E起來Play」線上系列活動包括：三峽分館8月20日下午14時「祖孫同樂E起來」特別請到「宅宅出音」廣播電台主持人、同時也是多媒體與遊戲製作講師的廖宇潔老師，將教祖孫用Line製作專屬的電子卡片，還有有趣的童玩闖關遊戲；8月底前，只要將祖孫合影的電子賀卡或照片上傳至新北市立圖書館臉書粉絲專頁，並留言給爺爺奶奶愛的話，便可以抽圖書禮券。另外至8月底還有「祖孫樂繪本」主題書展，邀阿公阿嬤為孫子說繪本，享受共讀的幸福時光。

另外，永和分館與泰山分館則為祖孫規畫專屬的「老幼線上健康運動課程」，分別為永和分館8月20日「祖孫輕瑜伽—FUN輕鬆」、8月22日「祖孫輕有氧-同樂趣」，以及泰山分館8月25日「祖孫互動肌力訓練」，邀祖孫一起健康動起來，提升防疫能力，同時增加代間的交流互動。活動免費，詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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