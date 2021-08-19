「希望郭董再加把勁催疫苗」　李艷秋：給年輕人多一個選擇

▲郭台銘到捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝自郭台銘Facebook）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心昨下午4時起至8月20日止，加開20至35歲預約，預估有29.8萬人符合資格，對此，資深媒體人李艷秋19日表示，高端馬上要在「我國產，我驕傲」的大內宣中打進年輕人的手臂，國際疫苗完全斷炊，台灣的疫苗之亂目前看來，只剩郭董、 台積電、慈濟的BNT可解。

李艷秋在臉書發文表示，高端馬上要在「我國產，我驕傲」的大內宣中打進年輕人的手臂，政府自購的國際疫苗則完全斷炊，台灣的疫苗之亂只剩郭董、 台積電、慈濟的BNT可解，「很想拜託在德國催貨的郭董，再加把勁，發揮你不達目的不罷休的霸氣，把1500萬劑逼出來，BNT 早一天到，就能給年輕人多一個選擇。」

李艷秋表示，但疫苗變數太多，比方，有人不希望台灣太高興啊、有人覺得BNT是象徵有人無能啊、有人喜歡用行政流程當「卡」片啊等等；為了疫苗能安全快速到達，「建議郭董乾脆押著貨，和疫苗一起坐著專機回來吧！台灣人一定大大地跟你比個讚！」

高端疫苗16日起開放預約，並有61萬劑完成檢驗封緘，截至昨日總計41.9萬人完成預約，李艷秋表示，雖然全政府都在為高端促銷，但是預約不如預期，所以施打的年齡層突然放寬到20歲，「我們希望有自己的疫苗，但對比國外的研究，高端必須先交代幾個最基本的問題。」

李艷秋表示，高端對抗原始病毒的保護力多少、對付變種病毒Delta的效力多少、輝瑞莫德納都研究多時，才敢延伸到20歲上下的年輕族群，高端的研究證據在哪裡、為什麼不向美國申請EUA呢、有沒有申請WHO的認證，「或許疫苗的專業門檻很高，說了民眾也不見得懂，那就說個大家都能懂的，拿到國際認證再來給國人打，很難嗎？」

稍早BNT疫苗傳來好消息，永齡／鴻海、台積電和慈濟合捐的BNT疫苗，第一批可望在中秋節前運抵台灣，至於數量約在160萬到200萬劑之間。