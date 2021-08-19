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高端數據有「大問題」！醫驚問：打第1劑有抗體嗎？　連論文都沒寫

▲▼高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲醫師看完高端疫苗的第二期實驗論文，發現中和抗體的數據是打完第二劑後才測到的。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／綜合報導

國內總計113萬人意願登記高端疫苗，但僅41.9萬人完成預約，因此指揮中心18日緊急開放20歲至35歲年輕人預約施打高端。不過，對於高端的保護力等，仍有許多人抱持存疑態度。有醫師發文質疑，不久前釋出的第二期臨床實驗論文，發現一個很大的問題，中和抗體的數據是打完第二劑疫苗後測到的數字，「那只打第一劑會產生中和抗體嗎？」連這篇論文都沒寫。

萬芳精神科醫師潘建志在臉書分析，高端不久前釋出第二期臨床實驗論文，閱讀之下，「我發現一個很大的問題」。他說，論文裡，中和抗體662這個數字，是解盲記者會宣布的，也就是免疫橋接時和AZ比較的結果，也寫進中文說明書裡頭。

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潘建志指出，之前都語焉不詳，看到論文才知道，「這是打完了第2劑疫苗，從實驗開始後第57天測到的數字」。醫師提出質疑「那只打第一劑，會產生中和抗體嗎？」不知道、沒有數據、找不到，連這篇論文都沒寫。

「只打一劑的免疫反應很重要」潘建志認為，台灣的疫苗施打政策就是先以覆蓋第一劑為主，所有打完第一劑疫苗者目前共9百多萬人，接近40%，但疫苗有限，為了衝高第一劑覆蓋率，打第2劑的人自然就少，約為3%。他表示，大部份人打了第一劑可能都要等很久，才能打到第二劑，也有人第一劑打了不舒服，就不想打第二劑了。

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師認為，以台灣目前策略來看，只打一劑的免疫反應顯得更為重要。（示意圖／記者湯興漢攝）

潘建志列舉其他國外廠牌的疫苗，如：BNT在第三期試驗中，打完第一劑7天後的保護力是68.5%，第14天是92.6%，而打完第2劑後的第7天，患言之總共第28天，保護力來到了94.8%；另外，莫德納只打一劑的數字則接近BNT、AZ單打一劑的保護力是76%。

潘建志強調，只打第一劑疫苗的效果，是台灣馬上要面對的既關鍵又現實的問題，但高端的報告，基本上只有醫藥從業人員才會看，因此這個疑問，不得不提出來，目前所有疫苗，對Delta變種病毒保護力都下降，「只打一劑高端，能產生足夠抗體防堵Delta嗎？幾十萬人不能用賭的吧？」高端就要開打，政府是否應改採行保留第二劑疫苗的策略，保證大家打到第二劑高端，產生免疫橋接662中和抗體呢？

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