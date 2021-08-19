館長、黃捷預約高端！「這些名人」都挺國產疫苗　名單一次看

▲高端疫苗18日增開20～35歲對象，目前已累積50.1萬人完成預約。（圖／食藥署提供）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（18）日宣布第六輪高端疫苗增開20～35歲對象，自昨日下午4點開始預約，根據統計，系統加開短短1小時，已有8.2萬人完成預約，加上原開放對象41.9萬人，累積有50.1萬人完成預約。《ETtoday新聞雲》也整理出全台有哪些名人挺國產疫苗已完成預約，名單帶你一次看。

總統蔡英文

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總統蔡英文已在16日中午上網完成預約，預計將在高端疫苗開放施打首日，也就是8/23一早將至預約地點進行接種；而幕僚團隊後續將依照維安及防疫規劃，以降低對民眾影響進行妥適安排，相關細節也將適時向各界說明。

▲蔡英文預約高端疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書）

副總統賴清德

本來規劃接種聯亞疫苗的副總統賴清德，因聯亞EUA未過，17日上午轉而登記高端疫苗。他透過臉書表示，會等指揮中心通知預約，完成疫苗接種，與國人一起團結防疫守台灣。賴清德呼籲國人，符合資格的儘速登記預約接種，大家一起提升群體免疫力，取得對病毒的抵抗力，保護自己的健康。

民進黨立委高嘉瑜

高嘉瑜16日在粉專上PO出自己預約高端的證明照，並寫下：「預約完成，我準備好了」，預計在8/23前往三軍總醫院（台北網球中心）接種高端。

另外，民進黨立委近日紛紛在臉書曬出登記施打高端疫苗的照片，包括林俊憲、張廖萬堅、莊瑞雄、許智傑、陳亭妃、蔡易餘、蔡適應、鄭運鵬、賴品妤、蘇治芬等人都登記打高端疫苗，表態支持國產疫苗。

台北市議員苗博雅

苗博雅18日下午5時在臉書表示，關於COVID－19疫苗，她早在五月就主張，應該信任我國醫藥審查制度「輪到你，就去打」、「今天下午指揮中心宣佈，開放20歲至35歲預約疫苗，不具任何特殊資格的我，終於第一次有預約疫苗的機會」。她說，COVID－19疫苗開放預約後，她落實一貫的主張「不挑品牌」，第一時間上網完成預約。她認為，疫苗接種覆蓋率是團體戰，需要全民齊心團結，在秋冬來臨前提升群體免疫力。

高雄市議員黃捷

黃捷接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，本來就最想打高端，終於輪到了很開心！次單位蛋白疫苗的副作用相對低，對年輕人來說最友善，是我們的福音。她也說，剛剛很多選民和志工也反映額滿速度超快，才開放半小時，鳳山26日前的都約滿了。

▲高雄市議員黃捷馬上預約施打高端疫苗 。（合成圖／記者賴文萱攝、翻攝黃捷FB粉專）

民進黨副秘書長林飛帆

在18日指揮中心公布增開20～35歲國人預約高端疫苗後，林飛帆當晚在個人粉專透露自己已成功預約高端，下週施打，呼籲還沒預約的朋友把握機會。

館長陳之漢

館長陳之漢先前就曾在臉書發文詢問可不可以預約高端，17日表示：「24號要去打高端了，這次要賣家產買股票，成為首富就看這一次！」也秀出預約頁面截圖透露已經預約成功，對於部分酸民的諷刺，他則是不爽反擊：「不打高端你說我不敢打，要去打了你說我消費疫苗，我肝泥孃都給你講就好。」

▲館長也預約高端。（圖／翻攝自飆捍臉書）

焦糖（陳嘉行）

焦糖16日在臉書宣布成功預約到高端疫苗的好消息，「上次這樣搶訂是幫我媽我姊買江蕙演唱會門票，剛剛按到手機都快燒起來了，終於⋯⋯。」藏不住興奮激動的情緒。

資深媒體人周玉蔻

周玉蔻在高端疫苗開放預約第一時間就上網登記，她表示，大安區高端預約很熱門，「第一時間上網卡卡，轉了一圏回來，就排在24號，第二天了！國產疫苗，我來啦！」