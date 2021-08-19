高端如果滯銷怎麼辦？　PTT意見超一致「1族群」瑟瑟發抖

▲台灣正副總統都已完成高端疫苗預約登記。（圖／蔡英文及賴清德臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國內總計有113萬人意願登記想打高端，並有61萬劑高端疫苗完成檢驗封緘，但總計僅41.9萬人完成預約，因此指揮中心昨（18日）上午緊急開放20歲至35歲年輕人預約施打高端。對此，就有網友發文表示，「高端如果再滯銷，會發生什麼事？」引起許多一致回答1族群「瑟瑟發抖」。

有網友18日在PTT八卦板以「高端如果再滯銷，會發生什麼事？」發文表示，「疫情爆發後大家搶打疫苗，原本不少對AZ有疑慮的也都去打，而高端預約系統開放不久就大當機，以為民眾很踴躍，結果（預約狀況）完全不如預期，只好向下開放推銷給年輕人，若還是消化不完，會發生什麼事？」

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▲高端若剩太多怎麼辦？鄉民一致認為國軍會接收。（圖／翻攝PTT）

貼文一出後，引起許多網友紛紛指向一群族恐怕會吸收掉滯銷疫苗，「送國軍」、「各種內宣 ，國軍瑟瑟發抖」、「國軍啊，哪次不是國軍」、「國軍各種花式打疫苗」、「國軍這時就發揮功能惹」、「鼓勵國軍打高端放榮譽假」、「忘了有國軍齁，真慘的國軍」。



指揮中心昨18日公布最新統計，截至下午5時，符合預約資格人數共29萬4798人，已完成預約者則有8萬2527人，占符合預約資格人數27.99%，全台已完成預約接種高端疫苗者達約50.1萬人。

▼高端新增可預約接種對象。（圖／指揮中心提供）