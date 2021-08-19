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謝志偉爆接密令喬事　半小時後被告知「你們有人洩密給中國」

▲▼謝志偉完簽新版航空服務協議。（圖／翻攝謝志偉臉書）

▲謝志偉。（資料照／翻攝謝志偉臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

駐德代表謝志偉今（19）日一早在臉書透露，2006年為協調某高層於特定時間內轉機返台，歷經多次交涉下終於獲得徳國同意，但最後德國外交官員卻告知「你們有人洩密給中國」，差點讓這件事破局。

謝志偉表示，2006年7月在駐德任上，接到台北密令，必須和台灣駐歐另外四個館處同時各向駐在國洽商讓我某（極）高層於某日清晨在該國機場入境轉機返台。時間且十分緊迫，七十二小時之內一定要搞定。

當時各國一一婉拒，最後只剩下德國這邊尚有機會，謝志偉說，在其外交部剴切交涉，終獲對方首肯，唯一條件是「好，我們來作。但是你們台灣這邊事前事後都萬勿聲張，否則中國大使館必會阻撓或找麻煩。」

謝志偉說，出了外交部大門，立即撥了台北某特定電話，我還記得，只簡單說了「綠燈！重覆一次，綠燈！碰！碰」- 後面的「碰！碰！」是他過度興奮的心跳聲。

沒想到，半小時後，謝志偉卻接到那位外交部官員的電話，告知他：「謝教授，實在很抱歉，剛剛的承諾恐怕得取消。你們這邊或台北是否有人洩密，中國大使館已經來抗議。」

但謝志偉立即回說：「實在抱歉，來不及了，我已經通知台北說Ok了，而且法蘭克福機場就是最後的希望了。台北才鬆了一口氣，我實在沒辦法告訴台北，你們的承諾取消了」；一番討論後，最後維持原議。

當晚，謝志偉和一位同仁飛往法蘭克福，在機場旅館過夜。隔天清晨，細雨綿綿，天色猶暗，我們和當時的德國國會友臺小組主席S.先生在法蘭克福機場接人，之後並送其轉機。

至於為何為談起這段「洩密」事件，謝志偉說，就是看到，外交部有人將重要「高端疫苗」公文洩漏給在野黨的新聞有感而發。他說，高端是珍貴的戰略物資，因此，就算有人糾衆質疑高端疫苗的效能甚至到不惜興訴的地步，仍舊撼動不了其為「珍貴戰略物資」的本質。

謝志偉強調，不必是外交人員都能想像，台灣在中國無處不打壓的情況下，進行任何動作，即便是和邦交國都務必要事先、過程中，絕對保密到家，否則不要說「煮熟的鴨子可能會活脫脫地飛了」，連「還沒孵出的鴨蛋都可能被硬生生地砸破」。

因此，謝志偉認為，就此嚴重性來看，外交部部長誓言查辦此案，為國為民，剛好而以，有何好大驚小怪的？！「再想想，在台灣各個階層、角落被抓到的各式匪諜、穿梭兩岸的媚共退將、學人、政客...個個都在吹哨？還是叛國？」

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