岸際雷達建功！金門岸巡逮3乘膠筏偷渡客...都是台灣人

記者張君豪／金門報導

有3名在大陸地區的台灣民眾，趁凌晨搭乘膠筏從福建省海域偷渡到金門官澳海岸！海巡署金門巡防區指揮部岸際雷達建功，海巡人員研判為大陸非法偷渡客，立即通報金馬澎分署第九岸巡隊路上巡邏人員、海上巡防艇前往圍捕，17日凌晨5時許在岸邊逮捕3名涉嫌非法入境的偷渡客，一查才發現都是台灣人。

▲海巡金馬澎分署第九岸巡隊，17日凌晨在金門官澳海岸逮捕3名涉嫌偷渡入境的台籍男子。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

海巡署表示：17日3時許，第十二巡防區指揮部岸際雷達，掃描金門北面海域發現可疑目標向岸際航行，線上立刻派遣巡防艇及巡邏人員前往該海域及岸際地區查察。

岸巡人員研判：該船非正常作業船筏，立即對鄰近地區展開岸、海查緝部署。清晨5點多，線上巡邏勤務人員於金沙鎮官澳海堤岸際地區，緝獲3名非法入境的台灣籍男子，海巡人員依規定通報金門縣衛生局進行初步檢疫作業，全案依違反國安法移送金門地檢署偵辦。

海巡署表示，金門與大陸對岸福建省海岸相鄰、對岸居民或者滯陸民眾以海路非法入境金門地區，對台灣邊境防疫管制形成極大挑戰，海巡署會持續嚴查這類非法入境、偷渡走私活動、以維國境安全。

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