美台海巡聯合操演　國民黨：歡迎互惠互利的國際合作

▲台傳承造的海巡署「嘉義艦」。（圖／台船提供）

記者徐政璿／台北報導

台灣與美國海巡單位傳出（10日）在花蓮外海28浬處首度舉行聯合操演，引來國台辦發言人2度抗議，反對台美之間「簽署任何有涉及主權意涵的協議或進行任何活動」。對此，國民黨表示，歡迎任何互惠互利的國際合作，但希望這些合作要注意適度的透明，讓國人有機會瞭解。

「美台海巡合作瞭解備忘錄」簽定後約5個月，雙方於8月11日召開首次工作會議，甚至有媒體稱，雙方在台灣東部外海28海里處舉行聯合操演。海巡署雖已否認，但國台辦發言人近日2度針對此事表示，反對台美之間「簽署任何有涉及主權意涵的協議或進行任何活動」。

對於國台辦的發言，大仁科技大學教授吳榮鎮認為，中共這樣在幫民進黨加分，因為台灣人的想法很簡單，就是「台灣不可以凡事都順著中共的意，中共也不要一直干涉台灣的對外事務」。

中華戰略研究學會研究員張競曾於媒體訪問時質疑，民進黨人士不斷吹捧台美海巡合作的戰略意涵，都在搞大內宣，沒有務實地經營與美國海巡單位的合作關係。

國民黨國際事務部副主任方天賜指出，中華民國是主權國家，對外行為獨立自主，而台海兩岸互不承認主權，只要政府行為符合中華民國憲法，為所當為，他人無從置喙；我國與美國海巡單位的演訓行之有年，據悉都是以海上人道救援等非軍事行動為想定，是對大家都有利的事情。

對於有外界質疑民進黨大內宣，方天賜表示，國民黨始終要求與監督民進黨應腳踏實地推動國政，而國民黨的基本態度是歡迎任何互惠互利的國際合作，但希望這些合作要注意適度的透明，讓國人有機會瞭解，像始終未公開的「台美海巡合作瞭解備忘錄」就是一例，連立委都無法一窺內容。

方天賜說，另外，像去年「美台基礎建設融資及市場建立合作架構備忘錄」，也只能聽官方透露出的一小部分內容，國人若不清楚，怎有機會多多參與？