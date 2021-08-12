楊鎮浯拜會民航局達成3結論！金門機場快篩、放大機型因應

▲金門縣長楊鎮浯親赴交通部民用航空局拜會局長林國顯。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

因應疫情維持二級警戒、確保金門零確診，並保障金門縣鄉親往來台金基本民行，縣長楊鎮浯12日早上11時率觀光處處長丁健剛等人，親赴交通部民用航空局拜會局長林國顯，雙方針對目前快篩作業及未來台金空運運能，進行討論及意見交換，會中達成3結論。

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▲金門縣長楊鎮浯親赴交通部民用航空局拜會局長林國顯。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣長楊鎮浯12日早上11時率觀光處處長丁健剛一行人，親赴交通部民用航空局拜會局長林國顯，雙方針對目前快篩作業及未來台金空運運能，進行討論及意見交換，會中初步達成3項結論，包括縣府基於鄉親防疫優先期待及防疫需求，現階段金門縣快篩站仍將維持設置，持續站在第一線為鄉親安全把關。另外，為避免金門機場快篩站等候快篩民眾於戶外排隊曬太陽，金門縣政府將與金門航空站現場協調優化動線，在不影響航站運作下，研議協調至航廈內排隊，而醫師執行快篩時仍將維持於室外作業。

最後，因應鄉親機位需求量較大之北金航線，將先協調航空公司以部分航班機型放大(ERJ)因應，後續將視動態量能在安全範圍下建議民航局增班。