李洋攜王齊麟29日返金門祭祖　金城鎮遊街接受「英雄式歡迎」

▲中華隊奧運男子羽球雙打李洋、王齊麟返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝，下同）



中央社

摘下奧運羽球男雙金牌的李洋預定29日返金門祭祖，最佳搭檔王齊麟也將同行。李洋預定到李氏家廟祭祖、關帝廟上香。縣府則將為兩人安排到金城鎮遊街，接受鄉親們英雄式歡迎。

李洋與王齊麟摘下奧運史上台灣首面羽球金牌，李洋被家鄉民眾視為「金門之光」，他預定29日上午搭乘首班班機到金門，隔天返回台北。

金門縣府教育處日前邀集李洋伯父、古寧村長李開陣等人，商討李洋回鄉安排的相關事宜。李開陣今天透露，縣府將為李洋和王齊麟安排在金城鎮遊街，路線包括民族路、莒光路和中興路，接受民眾英雄式歡呼。

李洋回金門老家，首先要到李氏家廟祭祖，把榮耀和先祖分享。李洋每逢回鄉必定到雙鯉濕地的關帝廟報告，這次也不例外，向關帝聖君上香，感謝保佑賽事順利，抱得冠軍歸。

▲奧運羽球雙打冠軍李洋的伯父李開陣，到廟裡感謝神明 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



金門人若是家族有人中舉以上或現代取得博士學位，會在家廟或宗祠依古禮「晉匾」。對於李洋奧運金牌能否晉匾，宗親會有待討論。李開陣說，李洋此行來去匆匆，晉匾可能要等到日後再辦理。

此外，金門縣長楊鎮浯在「麟洋配」奪金當晚宣布將由金門酒廠推出多款東奧紀念酒品，預定9月底以前推出。李洋、王齊麟聯名紀念版陳高，將加碼到3萬6000盒，供全縣民抽籤認購。金酒還將灌製2萬5000打李洋、王齊麟版優質酒等。

▲金門縣長楊鎮浯表示，金寧運動園區將會有李洋主題羽球館。（圖／記者林名揚翻攝）