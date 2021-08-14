「取餐地點在金門」外送哥在北部崩潰接單！　網笑：正在跨越海峽

▲外送系統竟要原PO跨海外送！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）



網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導《「幫我送上船！」屏東外送員接小琉球訂單 帶牛排飆到港口傻眼了》，一名外送員表示，客人指定將餐點放進「13:30的那班船」，爆笑故事引發關注。如今有外送哥卻抱怨，人身在北部，系統卻要他去金門取餐，神扯訂單曝光後，同行直呼千萬不可拒單，否則下場會更想哭。

北部一名外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》表示，最近收到一張訂單，結果一看取單地點為在「離島金門」，瞬間臉上噴三條線，讓他森77抱怨，「臥槽，我484要先訂個來回機票和來回船票？」

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訂單明細可見，完成訂單可獲得152.5元的獎勵，取餐時間竟要1小時18分鐘，而抵達客人家要花1小時21分鐘，原PO越看越傻眼，「顧路就算了，還來這種張 ，平台是何居心？」

▲路上都是外送員。（示意圖／記者周宸亘攝）



文章曝光後，網友們紛紛笑歪樓，「只給你1h18mins取餐，真的不行，應該要給多一點時間？」「越來越扯，跨縣就很扯了，還跨島」、「笑死1個小時來回？當你噴射機啊」、「酷耶～還可以跨海訂餐」、「這樣才150塊？」「運費只有152，是搭廉價航空嗎」、「會不會下次會接到廣東的，還要辦台胞證」、「智X派單：一樣在配送範圍內喔」、「您的外送員正在跨越海峽」。

▲原PO無奈接單後，再向客服回報！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）



不少外送員表示也遇到類似奇葩狀況，「最近怎麼那麼多這種單」、「我在台中，昨天也接到一單，送到台東地方法院」、「原來不只我一個」。一名外送員直呼，「接單囉～之後告知派單，電腦出錯取消單 ，若是一開始拒單，就算你的拒單率了」，而原PO也無奈回應，「（接單）那必須的，然後要求派單取消，不然被這種單扣取單率，不是很冤枉嗎！」