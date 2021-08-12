法國巡防艦停彰化外海　海巡署先證實後改口定調：未接獲通報

▲法國海軍普羅旺斯號疑似停留在彰化外海。（圖／新‧二七部隊 軍事雜談粉絲專頁）

記者張君豪／台北報導

根據臉書粉絲專頁「新‧二七部隊 軍事雜談」11日發文指出，法國海軍阿基坦級巡防艦「普羅旺斯號」（FS Provence，舷號D-652）疑似停泊在彰化芳苑外海，有媒體詢問國防部僅獲「台海周邊海空域、區域情勢、國軍都充分掌握」法國在台協會則不願回應證實，海巡署甚至否甚法國軍艦停泊在彰化芳苑外海，各單位說法眾說紛紜引發討論。

臉書該粉專指出、法國海軍阿斯坦級巡防艦「普羅旺斯號」（FS Provence，舷號D-652）根據知名海事航跡網站marinetraffic.com航跡顯示，從昨天起就停泊在彰化芳苑外海，且航速為0持續停俥，引發軍事、海事發燒友討論「畢竟先前沒有法國該艦在亞洲地區活動消息」該粉專也特別澄清「查證確實彰化外海有法國軍艦，但不確定是否為普羅旺斯號」

▲法國海軍普羅旺斯號巡防艦疑停泊在彰化芳苑外海引發軍事迷討論。（圖／翻攝Wikipedia）

對此海巡署12日下午提出說明，海巡署未接獲相關單位及民眾通報，海署對於我國周遭海域外國軍艦動態、軍偕同國防部全程嚴密監控，也會視狀況作出應變措施，請國人放心。

但包含國防部、海巡署如出一轍以「未接獲通報」「充分掌握、嚴密監控」回應，言下之意等同「不承認也未否認」法艦停泊彰化近海、且距離僅離王功燈塔約5公里，等同法國軍艦首次駛入台灣領海引發軍事迷討論。

軍事迷指出，法國阿坦斯級巡防艦「普羅旺斯號」是針對海軍反潛、獵殺追監潛艦所打造，艦艇最多可乘載兩架NH90反潛直升機；甚至認為法軍艦若未獲台灣政府航行許可，理應不會突然進入台灣領海。

也有軍事迷認為法艦可能有機械故障問題導致進入台灣領海、停俥芳苑外海，根據海事法及國際慣例，有可能獲人道救援因素獲准進入我方領海、靜待法軍補給拖帶，曾有媒體稍早私下探詢海巡署中部分署基層也獲證實，但海巡署12日下午改口定調「未接獲通報」引發話題。

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