民進黨團嗆今日阿富汗比較像1949　國民黨：扭曲歷史獲取政治利益

▲美國直升機15日飛過駐阿富汗大使館上空。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

美國宣布撤軍後，阿富汗塔利班（Taliban）7月起展開閃電般攻勢，跌破外界眼鏡地於15日攻占首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）棄國逃難，政權即將變天，而國民黨藉此表達「今日阿富汗，明日台灣」，但被民進黨團批評這比喻不倫不類，反而比較像1949年國民黨敗逃來台。對此，國民黨譴責民進黨藉由扭曲歷史來獲取政治利益。

針對民進黨團指稱今日阿富汗回想到1949年的說法，國民黨17日表示，民進黨的想像讓人無言，當前世界局勢的演變應該是作為台灣未來應變處理的參考依據，但民進黨卻仍沈溺在過去歷史之中，並用偏頗、誤導的歷史解讀來進行政治操作，令人感嘆民進黨政治人物毫不重視國際關係的變化對於台灣人民安危的影響，卻只想藉由扭曲歷史來獲取政治利益！

國民黨說，1949年時國軍犧牲慘烈，如黃百韜、邱清泉將軍等人，留下可歌可泣的事蹟；退守台灣後，也有「823砲戰」等軍民同心抵禦共軍的英勇事蹟，拿今日政府軍棄守的阿富汗，去比喻當時的國共內戰，不僅不倫不類，而且侮辱了當時參與戰爭及犧牲的國軍將士和民眾。

國民黨提及，1949年播遷來台後，國民黨展現保衛台澎金馬的堅強意志，國軍將士有國無我的犧牲精神，用一場場勝仗贏得美國的堅定支持；之後，我國雖然陸續面對退出聯合國、與美國斷交的衝擊，但當時執政的國民黨全力捍衛台灣安全、發展台灣經濟、深化台灣民主，讓中華民國在當時對我不利的國際情勢之下，仍能安然在台灣深根、發展。

國民黨強調，對於當前阿富汗政局所演變出的國際情勢變化，對台灣是否會造成影響？民進黨政府應該進行通盤的評估與預防作為，而非放縱民進黨立委藉此做政治鬥爭的抹黑、指摘，對守土衛民的國軍將士毫無尊敬之心。此舉無助於台灣人民安全的維護與保障，希望民進黨少一點口水，多為台灣安全擘劃正確方向，才是執政黨之責。

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