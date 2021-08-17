吳思瑤批國民黨「敢提不敢當」　奉勸「當個負責任的作秀者」

▲民進黨立委吳思瑤（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨於16日到行政院前撒假鈔抗議五倍券，行動結束後現場卻留下滿地垃圾，民進黨立委吳思瑤17日貼出現場照片痛批，要求國民黨「當個負責任的作秀者」，這是最起碼的國會自律，她還細數過去國民黨欠債不還記錄。

吳思瑤回顧指出，不只是昨天國民黨「搏完版面拍拍屁股走人，留下滿地垃圾」，還有一年前在議場丟豬內臟、噴油漆、破壞公物所積欠的41萬賠償費用，迄今還在賴皮，欠錢不還由全民買單。

吳思瑤表示，立院各黨杯葛議事不是新鮮事，但立法者要為自己的言行負責，立院過去各黨都發生過破壞議場的情事，民進黨、時代力量都清楚賠償了，太陽花事件也清償修復費用。只有國民黨敢做不敢當，是唯一的肇逃者。

吳思瑤說，更有趣的是，她曾調閱修法紀錄，發現國民黨團曾提出「立法委員行為法」第7條修法，要求發生破壞公物致公帑負擔時，應由立委歲費、公費扣減，負賠償之責；同條條文國民黨也提案加碼，主張國會發生嚴重非理性杯葛時，國會警察得進行排除及必要處分，以維護國會正常運作。她批評，「當個負責任的作秀者」，這應當是起碼的國會自律。

吳思瑤強調，她將重提「立法委員行為法」修法草案，看看國民黨面對過去執政時的主張，是否依舊「敢提不敢當」。