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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯批民進黨：連疫苗第二類都搶打　兩岸開戰C-17會坐誰

▲國民黨出席同志大遊行，市議員徐巧芯受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

美國撤軍後，阿富汗塔利班(Taliban)7月起展開攻勢，總統甘尼棄國逃難。國民黨藉此表達「今日阿富汗，明日台灣」，資深媒體人趙少康更質疑，兵臨城下若是台灣，蔡英文的選擇要戰還是逃？民進黨則反批1949年國民黨就是敗北來台。對此，國民黨議員徐巧芯直言，連疫苗第二類官員都搶著打，假設台灣跟阿富汗一樣好了，那一架C-17會坐什麼樣的人？

徐巧芯17日在政論節目《新聞大白話》表示，阿富汗一出事後，民進黨馬上拿1949年的國民黨來比喻，連這個都要扯國民黨，不覺得很奇怪嗎？跟國民黨有什麼關係？民進黨說不能把阿富汗和台灣比較，卻把2021年發生的事情跟1949年的國民黨相比，邏輯有矛盾。

徐巧芯指出，民進黨有打過一場仗嗎？有幫中華民國打過一場仗嗎？每天嘴砲治國，她的外公跟著國民政府一起撤退到台灣，打了八二三砲戰，外公的弟弟也在戰爭中喪生，「我們的國軍替中華民國守住了共產黨對台灣的侵略，你們不感謝也就算了，當時年金改革的時候，大家還記得民進黨把所有的軍人講成怎樣？講成米蟲嘛，拿納稅人的錢的米蟲」。

徐巧芯批評，現在出事，民進黨就開始說自己多重視軍人，這種雙重標準，軍人們、國民們，真的聽得下去嗎？林昶佐有當兵嗎？陳柏惟有當兵嗎？她曾提出，既然兩岸緊張，就恢復徵兵制，效法以色列全民皆兵，年輕人要當兵，女性也要當兵，但民進黨怕得罪年輕人。

徐巧芯認為，美國總統拜登說「阿富汗自己的仗自己打」，這句話不會因為是阿富汗或台灣有所不同，未來兩岸若開戰，犧牲的怎麼可能是美國人，沒人說不可以跟美國合作，沒人說因為阿富汗的關係就要不信任美國，但不要有不切實際的想像。

徐巧芯還說，說拿掃帚戰到最後一刻的行政院長蘇貞昌，也只是開玩笑而已，連打疫苗，第二類官員都搶著打，打得比人民還快，「你能夠相信，如果今天真的作戰的時候，他們不會跑嗎？疫苗而已你都搞成這個樣子，如果今天真的開戰，你覺得那一架飛機，假設台灣跟阿富汗一樣好了，那一架C-17會坐什麼樣的人？會坐你？會坐我？會坐你們的家人嗎？還是坐民進黨的高官？大家自己想一想吧」。

▼塔利班宣布控制總統府後，阿富汗難民擠爆C-17軍機。（圖／路透）

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關鍵字：

徐巧芯民進黨疫苗第二類C17阿富汗

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