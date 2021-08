阿富汗逃難潮過後　機場一地「殘破拖鞋」！她心碎：被世界拋棄

▲阿富汗喀布爾國際機場的逃難人潮散去後,現場遺留大量拖鞋。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾國際機場16日出現驚險一幕,大批群眾不顧自身性命攀爬上正在移動的美國軍機,只為了逃離塔利班的掌控。如今隨著人潮退去,外媒記者也發現,機場滿是民眾遺留下來的拖鞋,可見當時場面有多混亂。

綜合路透、商業內幕報導,首都喀布爾國際機場的停機坪17日上午幾乎已經看不到群眾,負責運送外交官及平民的多架撤離班機也已經順利起飛。官員透露,這是因為當地民眾已經返家。

然而依據外媒記者古普塔(Kanika Gupta)所捕捉到的畫面,在逃難人潮消失後,機場出現大批群眾曾經停留在現場的痕跡,包括滿地不成雙且破損的拖鞋。這令人感到心碎的一幕,也讓她忍不住直說,這是一場被世界拋棄後的悲劇,也顯現出人民不得不在槍口下度過餘生的絕望與無助。

A friend from Kabul sends me these.. the airport is in complete mess after people of Afghanistan tried to panic flee the country after Taliban takeover. pic.twitter.com/RbiGEAJJEH