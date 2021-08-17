阿富汗逃難潮過後　機場一地「殘破拖鞋」！她心碎：被世界拋棄

▲阿富汗喀布爾國際機場的逃難人潮散去後，現場遺留大量拖鞋。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾國際機場16日出現驚險一幕，大批群眾不顧自身性命攀爬上正在移動的美國軍機，只為了逃離塔利班的掌控。如今隨著人潮退去，外媒記者也發現，機場滿是民眾遺留下來的拖鞋，可見當時場面有多混亂。

綜合路透、商業內幕報導，首都喀布爾國際機場的停機坪17日上午幾乎已經看不到群眾，負責運送外交官及平民的多架撤離班機也已經順利起飛。官員透露，這是因為當地民眾已經返家。

然而依據外媒記者古普塔（Kanika Gupta）所捕捉到的畫面，在逃難人潮消失後，機場出現大批群眾曾經停留在現場的痕跡，包括滿地不成雙且破損的拖鞋。這令人感到心碎的一幕，也讓她忍不住直說，這是一場被世界拋棄後的悲劇，也顯現出人民不得不在槍口下度過餘生的絕望與無助。

A friend from Kabul sends me these.. the airport is in complete mess after people of Afghanistan tried to panic flee the country after Taliban takeover. pic.twitter.com/RbiGEAJJEH — Kanika Gupta| خبرنگار (@kanika0509) August 17, 2021

如此之外，古普塔也透過推特分享朋友傳來的照片，可見機場候機室、櫃台及航廈外全是垃圾。

自塔利班15日攻入首都喀布爾之後，許多人民只想逃出阿富汗，不顧性命攀爬上飛機的起落架，其中部分的人自高空摔落身亡。美軍官員事後證實，在機場失控之後，撤離航班暫緩數小時，而美軍則是對空鳴槍示警，藉此控制現場。

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