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華春瑩回應阿富汗局勢：軍事解決問題只會越多　美軍到處家破人亡

▲▼男子拉著一名女孩進入阿富汗喀布爾的哈米德卡爾扎伊國際機場。（圖／路透）

▲中國外交部發言人華春瑩回應阿富汗局勢，強調用軍事解決問題，問題只會越多。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

塔利班攻進阿富汗首都喀布爾，並且佔領總統府所引發的逃難潮，引發國際間的關注。中國外交部發言人華春瑩也在例行記者會上，回應阿富汗局勢的問題表示，美軍所到之處，留下的都是動盪分裂、家破人亡，留下千瘡百孔的爛攤子。

華春瑩評論阿富汗局勢指出，美國盟友是否認為美國靠不住，美方和其他國家都會做出自己的思考和結論，但在電視和網路上看到關於喀布爾機場的混亂畫面，特別是有人急於跟隨美國撤離卻不幸從美方飛機起落架上摔下身亡的影片，感到非常震驚，喀布爾機場這幾天的混亂似曾相識，讓人感慨萬千。

華春瑩指出，美國以反恐為名發動阿富汗戰爭，但美國贏了嗎？20年來，在阿富汗恐怖組織從個位數增加到了20多個，美國給阿富汗人民帶去了和平嗎？20年來，十多萬阿富汗平民在美軍及其盟友的槍砲下傷亡，1000多萬人流離失所。

阿富汗戰爭平均每天造成6000萬美元損失，嚴重拖累阿富汗經濟社會發展，而美軍也付出2400多名軍人死亡和超過2兆美元的代價。

▲▼華春瑩。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩說，她注意到拜登總統曾提到的，美國在阿富汗的政策目標不是重建，「這倒也是句實話」，因為無論是在伊拉克、敘利亞、還是阿富汗，美軍所到之處，留下的都是動盪分裂、家破人亡，留下千瘡百孔的爛攤子，美國的力量和作用是破壞，不是建設。

華春瑩表示，正如同外交部長王毅與美國務卿布林肯通話時所強調的，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足，用強權及軍事手段解決問題只會使問題越來越多。

華春瑩強調，希望美方能對其動輒軍事干預、窮兵黷武的政策做出認真反思，停止打著民主、人權的幌子肆意干涉他國內政，破壞他國和地區和平穩定。

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