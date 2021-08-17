「中國政府不要來插花」　民團：食藥署勿刁難、莫放水BNT疫苗

▲經濟民主連合召開「BNT到貨前的關鍵提醒」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前坦言，民間採購的BNT疫苗「確實有可能來」，但確切時間、劑量還不確定，在各界努力之下，進展算是順利。對此，經濟民主連合17日提出3項提醒，包括「各方」依約履行，信守承諾、食藥署依法核發許可，依法檢驗，不刁難，莫放水，以及中國政府不要「插花」，以免貽笑國際。

經濟民主連合今天上午於立法院召開「BNT到貨前的關鍵提醒」記者會，重申支持政府以多元管道取得疫苗的政策，並且肯定政府與民間公私協力的努力。

經濟民主連合理事林佳和表示，民間企業協助台灣政府取得疫苗，必須嚴守分際，才能避免成為中國「以民間架空台灣政府」的工具，也唯有信守總統蔡英文與鴻海集團創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音間「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」的共識，才能確保國人對BNT疫苗的信賴。

林佳和認為，民間採購疫苗捐贈政府的公私協力模式，是否真的突破中國封鎖的可行途徑，端看合約之「各方」能否信守當初已達成的「原廠製造、原廠包裝、原廠保證、直送台灣」合約承諾，並且確實依照合約履行。

▲台灣公民陣線秘書長江旻諺。（圖／記者屠惠剛攝）



經濟民主連合召集人賴中強則要求，食藥署應依法核發EUA許可，但也絕不能在欠缺技術資料的情況下自行放水，導致製造廠之技術資料責任歸屬不明的後果。

賴中強說，食藥署的檢驗封緘作業，除了核對製造廠之資料，也應確實進行檢驗，切莫為了配合效期縮短的現貨，將檢驗封緘的工作縮減打折，莫德納、AZ、高端疫苗做哪些封緘檢驗，BNT就做哪些檢驗，才能確保國人施打疫苗的安全。

台灣公民陣線秘書長江旻諺表示，中國政府切莫在台灣取得BNT疫苗的履約過程，藉機「插花」宣示對台主權，採取諸如「將批准BNT在中國的緊急授權適用於台灣」、「疫苗包裝加注中國許可字號」、「索取疫苗施打監測資料向WHO通報」、「派中國官員出席交貨儀式」、「派中國航空貨機運送」等不入流手段，對台進行法律戰。​

江旻諺強調，台灣的民主體制度，雖然不至於因為中國無理取鬧的插花行為，進而受到實質傷害，但還是奉勸中國政府切莫以阿Q心態，以單邊作為進行自我安慰，而貽笑國際。