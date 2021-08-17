本土守在個位數！他苦等+0「真正解封」　網揭1關鍵：已無意義

▲現在雖然可以內用，但仍有不少限制。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

全台自5月19日升至三級警戒，並在兩個多月的努力後，7月27日正式降回二級。就有網友發文表示，本土病例已經好幾天都是個位數了，大家是不是都在等+0呢？貼文曝光後，立刻引發熱議，不過多數網友都覺得有沒有+0並不是重點。

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增4例本土病例，其中2例為居家隔離期間陽性者，另2例則在疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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事實上，台灣近幾天的確診病例都是個位數，因此就有網友在PTT的Gossiping板上，以「現在大家在等+0嗎」為題發文，提到雖然已經連續好幾天是個位數了，但現在的二級警戒跟之前三級警戒的生活型態還是相去不遠，內用規矩也很多，「現在是要等+0嗎？」

▲PTT全文。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「不可能+0，一但社區感染就回不去了」、「+0不用期待，但要控制確診傳播鏈」、「寧願看到20居隔陽也不要看到3個不明陽性」、「今天2個還在疫調，希望最後都沒有不明」、「境外每天都一堆」、「不可能，都社區感染了」。

此外，也有網友直言，比起是否+0，疫苗的覆蓋率才是最重要的，「+0也不會解，在等疫苗普及率吧」、「下半場拚的是施打率，+0已無意義」、「等疫苗」。