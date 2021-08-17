新北「花蓮旅遊團」在北市足跡曝光　搭捷運到北車、忠孝復興、府中站

▲北市公布新北確診者在台北的足跡。（點圖可放大／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

新北市政府16日公布一起6人群聚感染事件，其中有5人在台北市工作，台北市衛生局接獲後，匡列接觸者並擴大採檢210人，已有107人完成採檢，並且公布確診者足跡，包括搭乘的高鐵和捷運都已經完成清消。

台北市衛生局17日公布案15967、案15969、案15970及案15971足跡，皆屬於新北市個案，於8月15日確診，曾經搭乘過的高鐵和捷運都完成清消；北市接獲新北市通知後，第一時間立即啟動疫調、接觸者匡列及通知職場與風險場域進行環境清消，已匡列接觸者並擴大採檢210人，其中已完成採檢107人，分別至各職場，進行疫調、風險評估、衛教及匡列接觸者。

關於這起群聚案件，為新北市政府16日公布的「花蓮親友旅遊團」。新北市長侯友宜16日表示，新增的6例確診案例是同一個感染源，13日板橋某市民覺得身體微恙，到江翠篩檢站快篩後確診，疫調後發現，確診者2日至10日曾經和家族到花蓮旅遊，7日至9日則跟新莊1位、板橋2位親友同車共食，快速匡列後居家隔離及採檢。

侯友宜表示，過程當中永和女婿、女兒及新莊朋友PCR為陽性，確診個案職場都在台北市，也立即匡列職場同事，其中有個案Ct值達到32，目前懷疑是最初的感染源，這兩天也會盡快釐清感染源，阻斷隱形傳播鏈。