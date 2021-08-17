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快訊／被新北「花蓮旅遊團」傳染！北市匡列223人採檢　新增1人確診

▲▼外線市確診個案在台北的足跡。（圖／北市府提供）

▲新北市政府16日新增6人確診，其中5人在台北市上班，北市衛生局17日公布其足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

新北市政府16日公布一起6人群聚感染事件，其中有5人在台北市工作。台北市衛生局17日表示，目前擴大採檢223人，其中有35人進行居家隔離，截至17日中午已完成採檢199人，有154人為陰性，另外有1人為陽性，屬於跟職場確診員工有接觸，目前正在疫調，會針對職場部分擴大採檢。

台北市衛生局17日下午召開防疫記者會，台北市衛生局疾管科長張惠美說明，新北市16日公布的6例確診中，有5例確診者工作職場在台北市，北市透過足跡和工作職場疫調匡列接觸者，目前新增匡列223人，其中有35人居家隔離，截至17日上午完成199人採檢，其中154人陰性、1人陽性，是和職場確診員工有接觸，正在疫調當中。

針對這位新增確診員工，張惠美提及，由於職場一開始得知有確診者後，已全數安排採檢，現在會匡列同住家人和密切接觸者共7人，並去疫調和了解活動足跡；提醒民眾雖然防疫警戒降為二級，仍要嚴守防疫措施，盡量不要有多人群聚出遊或用餐情形，若足跡和確診者重疊，並發現有疑似新冠肺炎症狀者，可以到北市7家醫院做免費篩檢。

▼新北市政府公布「花蓮親友旅遊團」關聯圖。（圖／新北市府提供）

▲▼新北防疫0816。（圖／新北市府提供）

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