人夫「套房壞壞」女會計　防盜攝影機全都錄！正宮一看心碎　

▲人夫於套房內偷吃女會計，事後，妻子調閱攝影機抓包提告。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／台中報導

陳姓人夫婚後與妻子購買一處小套房用來放置收藏物品，怎料，他竟背著妻子，與公司黃姓女會計在該套房發生偷情。直到陳妻發現丈夫屢屢離家不歸，調閱套房攝影機竟看到丈夫與黃女的性愛過程，氣得向2人提告求償150萬元精神撫慰金。日前台中地院審理後，判陳男、黃女2人連帶賠50萬元為適當，可上訴。

判決指出，陳妻主張，她與丈夫結婚26年，育有2名子女，而2020年9月間她因發現丈夫形跡可疑，便調閱套房內的監攝影機，才發現丈夫竟於套房內二度與黃女發生關係。事後，她質問丈夫，對方才坦承外遇情事，不過丈夫在東窗事發後卻不知悔悟，多次與家人爭執，讓她痛心不已，以破壞家庭圓滿幸福為由，提告要求丈夫、黃女賠償150萬元精神撫慰金。

陳男辯稱，他與妻子長期家庭不睦，向黃女訴苦，2人才會發生婚外情，對於妻子主張的內容並無意見，相關出遊照片等證據也屬實，只是他目前已結束不倫關係，妻子違法取得性愛光碟，不應作為全案證據。

法官認為，該套房是陳男與妻子婚後購入，用來放置收藏物品，既然2人為夫妻關係，陳妻進入套房檢視攝影機畫面，對於陳男的隱私、秘密的侵害程度，應遠低於陳妻配偶權的重要性；況且民事妨害他人婚姻的不法行為，通常都以隱密方式，陳妻舉證極其不易，故認定該性愛畫面有證據能力。

法官最終審酌陳妻受精神上痛苦之程度，以及兩造身分、地位，判陳男、黃女2人賠償50萬元為適當，全案仍可上訴。