偷吃許藍方！人夫醫師道歉　一句話遭網洗版：讓兩個女人受傷

▲康姓醫師道歉坦承外遇行為，遭網友砲轟。（圖／翻攝自Facebook／許藍方、康鈞尉）



記者柯振中／綜合報導

最美博士許藍方捲入不倫戀，被康姓醫師的妻子告上法院，儘管發出聲明自清，依舊引起許多爭議。對此，康姓醫師在臉書上發文，坦承外遇的行為，也感謝家人願意給予機會彌補，後續尊重妻子的決定，一切不實指控交由司法處理。而康姓醫師的聲明發出，也立刻遭到網友砲轟，底下充滿謾罵的留言。

許藍方被爆料捲入不倫戀，委託律師在臉書上發出5點聲明，後來又做出4點聲明回應，強調雙方沒有任何親密肢體接觸，更沒有傳裸照給對方，反而指控對方以各種通訊軟體騷擾、還不斷更換號碼想要聯繫。

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許藍方說明，她與康姓醫師相識20多年，對方卻睜眼說瞎話，與妻子虛構2人之間不存在的關係，她可以理解康妻的憤怒，但康姓醫師將事情張冠李戴，其心可議。

為此，劉姓醫師（康姓醫師妻子）聲明，目前丈夫已經回歸家庭，兩人正在努力修補裂痕，但釋出善意，試圖與許藍方聯繫，等了許久卻沒有正面回應，對於這種態度感到心寒，且每當想到對方半夜傳私密照、露骨對話，不經意間看見社群媒體跳出的影片畫面，都持續造成傷害，只好委託律師，訴諸法律。

▼許藍方發出聲明，與康姓醫師相識20多年，對方卻睜眼說瞎話。（圖／翻攝自許藍方臉書）



劉姓醫師表示，目前對話相關的證據內容、私密照相當完整，許藍方的說詞與她認知的事實有很大的出入，基於司法、對許藍方的尊重，沒有公開原始檔案，相關證據已經交付律師，後續由司法還原真相。

康姓醫師也聲稱，對於外遇行為已經深刻反省，身為父親、丈夫，沒能保護好自己的家庭，讓妻子陷入痛苦不堪的局面，為此深感抱歉，後續將盡己所能彌補傷害，也將尊重妻子的所有決定。

康姓醫師說明，對於有憂鬱症、持續糾纏的說法，則非事實，他九年前確實因為憂鬱症就診，但當時在家庭的陪伴、關懷下，已經完全康復，一切不實指控交予司法處理。

不網友們對康姓醫師的說法不買單，齊聲在下面怒嗆，「一句回歸家庭傷了兩個女人」、「現在的社會女生搭上人夫就是女生的錯，男生外遇又說女生勾引，兩邊都有錯，為何都是女生在承擔後果」、「這種不倫的事，給正宮帶來的心理傷害恐怕也不是300萬能撫平的」、「戲越演越精彩了！我是要聽誰講的才準啊。」

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