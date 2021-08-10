許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友全愣住：看戲的是傻子

▲許藍方5點聲明，又掀起另一波討論。（圖／翻攝自臉書）



記者柯振中／綜合報導

「最美博士」許藍方被爆不倫戀，與已婚醫師交往，引起外界關注。對此，許藍方也在臉書張貼聲明稿，公開了5點聲明，但聲明中沒有給出具體回應，造成許多網友討論，是否能與正宮直球對決，讓法院來評斷。

受害人妻的閨蜜向《鏡週刊》爆料，許藍方在網路、電視節目教導正確兩性觀念，私底下卻偷吃人夫，說一套、做一套，與已婚醫師幽會、外宿，對話內容也相當鹹濕。

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事件去年11月被抓包，醫師的妻子遲遲等不到許藍方道歉，因此告上法院，希望能討回公道。事件被爆料出來，引起外界熱烈討論。

▼許藍方在臉書提出5點聲明，引起許多討論。（圖／翻攝自許藍方臉書）



許藍方為此委託律師曾耀賢，發出五點聲明，並張貼在臉書上。五點聲明分別如下：

第一、許藍方女士絕對沒有如報導中所說的，跟已婚男醫師發生任何身體接觸。

第二、許藍方女士也從未跟報導中這名已婚醫師有任何介入別人家庭的行為。

第三、本律師在查核對方提出之所謂「全部對話紀錄」，發現人、事、地、照片等，與報導中提出的很多人事時地物，大多張冠李戴，刻意扭曲，並非事實全貌，甚至週刊登出Line的訊息，是用合成來示意，對許藍方女士極為不公，請所有媒體或讀者明鑒。

第四、報導中的「醫師人夫」，許藍方女士已經將近一年沒聯絡，直到現在，醫師人夫仍對許藍方小姐一直透過各種管道頻發訊息，早就對許藍方女士造成極大的騷擾，許藍方未曾回應對方，並已將全部訊息交由本律師處理。

第五、報導中無端提到演藝圈的二位前輩，吳宗憲和曾國城，許藍方女士不理解報導用意，誠摯向兩位前輩致歉！至於林俊傑，她只知道是知名歌手，並不認識更無私交。

▼許藍方委託律師提出5點聲明；點圖可放大。（圖／翻攝自臉書）



許藍方的聲明張貼以後，引起許多討論，不少網友留言回應，「元配沒有直接證據就gg」、「我以為明天才會反轉，果然看戲的是傻子」、「人紅是非多！吃瓜群眾看熱鬧，有事端當然必須兩造對質。絕對不能先入為主，搬板凳靜待事情發展」、「道不道歉又何妨？地球依然轉動。」

不過，也有網友提出質疑，他相信許博士的清白，也相信週刊不會無的放矢，但聲明稿當中，並沒有要對週刊提告，也沒說清楚「刻意扭曲」的部分為何，也沒有提出具體證據，或許與正宮直球對決會更好。

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