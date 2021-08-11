點名許藍方「二度傷害」醫師夫妻！美女律師揭原因：行為令人發火

▲李怡貞對許藍方的事件進行分析，解釋對方夫妻發火的原因。（圖／翻攝臉書／女人大律師李怡貞）



記者柯振中／綜合報導

最美博士許藍方被爆與已婚醫師不倫戀，雖然發聲明澄清、滅火，又被爆料「私密照非常完整」。對此，美女律師李怡貞認為，聲明剛發出來，她就感到相當不妥，不但邏輯有問題、時間軸也不清楚，且透露了某些相關資訊，讓更多特定人士可以知道對象是誰，為了自保而發聲二度傷害，行為不免令人發火。

李怡貞表示，10日看見博士的聲明，就感到相當不妥，因為邏輯上有些問題，時間軸也沒交代清楚，當中還透露了一些資訊，讓更多人可以得知，是誰外遇、是誰的丈夫外遇，況且並非醫生，卻直接點明「對方有憂鬱症」，這樣也相當不妥當。

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李怡貞說，為了自保發聲明，又再次傷害對方，甚至還有家庭、親人，若對方夫妻處於正在修復感情的狀態，這種行為不免令人發火、甚至火力全開。

▼李怡貞認為，許藍方為了自保發聲明，又再次傷害了對方。（圖／翻攝自臉書）



李怡貞提到，她執業的過程中，並非全是正宮的律師，也有外遇者、第三者委任，但人本來就是情感動物，有錯道歉、補償，事情並沒有多困難，而在辦案過程中，發現在各種狀況下，正宮通常只能委屈求全、成全，因此她在各大平台上，說的話會較偏向正宮。

李怡貞說明，一個家庭要圓滿，有各種的不容易，這種會傷害人的愛，本質就不是愛，只是單純自私的展現，未來也總有一天會反噬，若真的清白，也不需解釋，交給法院判斷，「畢竟可能走道這種份上，也沒有任何調解的可能了，若是多說多錯、越描越黑，未來的反作用力或許更大。」

許藍方被爆不倫戀，10日晚間發出5點聲明，澄清「2人從未交往」，還自稱「持續遭到騷擾」。聲明曝光以後，對方夫妻一同出來發聲，指稱「證據內容、私密照片皆非常完整」，再度引起討論。

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