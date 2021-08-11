許藍方恐「錯過機會」！美女律師「16字回應」網樂了：啪啪聲好響

▲李怡貞認為，許藍方的聲明出現，恐怕會錯過調解的機會。（圖／翻攝自許藍方臉書）



記者柯振中／綜合報導

最美博士許藍方驚爆偷吃已婚醫師，引起廣泛討論，醫師正宮也表示「私密照非常完整」。對此，美女律師李怡貞在臉書發了「26字貼文」，並稱「惹火人的聲明就是會導致錯過了調解的機會」，疑似在暗指許藍方的事件，也有大批粉絲在下方留言。

許藍方被踢爆不倫戀，消息引起外界關注，10日晚間特地在臉書上發出5點聲明，澄清「2從未交往」，且持續遭到男方騷擾。

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不過，許藍方的貼文發出以後，醫師、醫師正宮也提出817字聲明，反擊「許藍方說謊」，並表示「證據內容、私密照片皆非常完整」。

事件不斷發酵，美女律師李怡貞也在粉專提出看法，若想要進行完全的甩鍋抗辯，就要經得起被各種打臉的考驗，「很可惜的，惹火人的聲明，就是會導致錯過了調解（搓湯圓）的機會。」

▼李怡貞對許藍方事件發聲。（圖／翻攝自Facebook／許藍方、李怡貞）



網友們看完李怡貞的貼文，在下方留言回應，「不要臉的不怕被打臉～我懷疑彭太太在說外遇的博士，只是我沒證據」、「啪啪啪～～好響！不知律師馬車買好了沒」、「除了『自找的』之外，真不知道還要說什麼」、「古有明訓：夫妻同心，其利斷金！」

對於醫師夫妻的說明，許藍方嚴正回覆，康醫師的妻子提告以後，康男聲稱「一時迷途」，但直到7月22日，還是不斷打電話、傳送訊息，另一方面又在提告。

許藍方說明，康男所說的「上摩鐵」絕對不是她本人，針對所有不實指控所造成名譽上的傷害，將提告誹謗名譽，追究相關法律責任。