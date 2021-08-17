「1949年中華民國」就是現在的阿富汗！律師點出歷史10大巧合

▲ C-17機艙內塞滿逃難的阿富汗人民。（圖／翻攝自Twitter）

文／呂秋遠／律師

我必須承認，中華民國確實是阿富汗的前車之鑑。容我來幫各位複習一段1949年的中國歷史，與2021年的阿富汗比較。看看「摧枯拉朽」這四個字怎麼落實在現實生活中。

1.美國都曾經大力援助：

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中華民國部分，從1948年起，美國國會就通過《援華法案》，交給中華民國政府數億美元的物資、美式武器裝備、軍事援助與訓練、還不包括之前的貸款與現金。

阿富汗部分，包括駐軍花費、武器供給、訓練、物資協助，從幾百億美元到上兆美元的數字都有。

2.政府都異常腐敗貪污，個人利益重於國家：

中華民國部分，抗戰後期，財富聚集在少數人手中，物資、黃金與外匯，大約私人掌控了5億美元，大多是貪污而來，孔祥熙就曾經非法聚斂1150萬美元，但最後處分只是下台而已。

阿富汗部分，這個國家的貪污指數，是全球倒數第三名。

3.都曾經幾乎消滅反政府軍，最後卻被反政府軍大逆轉，而且速度極快：

中華民國部分，1947年3月，甚至曾經攻佔中共當時的根據地延安，但是在1949年4月，南京竟然就淪陷。

阿富汗部分，反政府軍曾經僅剩下南部部分控制區域，但在2021年8月攻佔首都。

4.都出現部隊吃空餉、盜賣軍火的情況：

中華民國部分，當時部隊長官虛報人數、盜領軍餉的情況非常普遍，滿編卻沒人的情況非常嚴重。

阿富汗部分，為了領取美援，支持政府的各路軍閥，都會向政府虛報人數以取得資源。

5.政府軍幾乎都是不戰而逃，留下大量美軍裝備給反政府軍使用：

中華民國部分，光是三大戰役，在火砲類部分，解放軍至少就從國軍取得了將近6000門各式火砲，軍艦、飛機、子彈等，也都是由美國供應給國軍後，國軍敗逃直接交給解放軍。

阿富汗部分，塔利班直接撿拾政府軍留下來的美式裝備，不論是夜視鏡、迫擊砲、戰車，都是由美國供應。

6.政府要員叛變、人民大量逃難，運輸工具嚴重超載：

中華民國部分，政府官員從1948年以後就不斷有內奸直接叛變，包括何遂、吳仲禧、王啟明、傅作義等幾十名將領，都以不同的方式叛變到中共，人民大量以輪船等不同方式逃至台灣。

阿富汗部分，北方聯盟阿濟米將軍叛變、96小時之內，塔利班就讓六個省陷落，幾乎都是直接投降。人民大量逃亡至塔吉克、巴基斯坦等地。

7.在美國放棄援助後，政府在極短時間內就崩潰：

中華民國部分，1949年8月，杜魯門發表對華政策白皮書，宣布不承認中共，也不支持國民黨政府，1949年10月，中華人民共和國就成立。

阿富汗部分，美國宣布在8月31日撤軍，8月16日，阿富汗政府就提前崩潰。

8.社會結構都是初級的農民社會，宗親、地域觀念根深蒂固：

中華民國部分，1949年的中國，除了上海等大城市外，其餘地方幾乎都是封閉的農業社會。各路軍閥盤據各省地盤，毫無理想，只求自保。

阿富汗部分，宗教教派、地域觀念影響教育程度低落農民，只團結在基本教義派之下，中央政府無力團結各地軍閥。

9.反政府軍都許一個未來的天堂，但是執政以後都很殘酷：

中華民國部分，共產黨建立了中華人民共和國，取代中華民國。他們原本有信仰、有組織、有人民在背後，並且支持土地改革，但執政後只剩下大量的政治運動，讓中國發展幾乎停頓。

阿富汗部分，塔利班建立了阿富汗伊斯蘭酋長國，取代阿富汗伊斯蘭共和國。他們呼籲建立包容與希望的宗教政體，但事實上只是建立了基本教義派統治的恐怖組織。

10.總統都在戰敗後逃跑：

中華民國部分，總統李宗仁跑去美國治病，之後返回中國投共。

阿富汗部分，總統已經流亡塔吉克，而且宣布政府完全失敗。

不對，蔣介石呢？他確實在台灣「復行視事」，可是當時他已經辭職了，你可以想像韓國瑜突然又說他是市長嗎？

好的，所以，中華民國確實是阿富汗的前車之鑑，這樣瞭解了嗎？而且國民黨等支持者，好不好意思啊？現在投共的退休國軍將領與政治人物，哪個不是國民黨籍？到底哪來的臉，說阿富汗是台灣的前車之鑑？你說說看、你說說看啊？

※本文章已獲呂秋遠律師授權，未經同意請勿隨意轉載。