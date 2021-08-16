烏茲別克證實「擊落阿富汗軍機」　當時試圖入侵領空

阿富汗激進組織塔利班（Taliban）15日攻進首都喀布爾，引發當地民眾的逃亡潮，不僅塞爆機場停機坪，甚至還有人攀上飛機的起落架，從高空被拋下當場摔死。當地媒體阿斯瓦卡通訊社（Aśvaka News Agency）報導，3名被飛機拋下的民眾遺體已經被尋獲。