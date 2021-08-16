烏茲別克證實「擊落阿富汗軍機」　當時試圖入侵領空

▲烏茲別克國防部證實，在烏阿邊境墜毀的阿富汗軍機，是遭到防空系統擊落。（圖／路透）
記者林彥臣／綜合報導
塔利班15日攻陷阿富汗首都喀布爾，全國陷入一片兵荒馬亂之中，就在當天晚間還發生阿富汗軍機墜毀在與烏茲別克接壤邊界的事件，烏茲別克國防部證實，阿富汗軍機遭到防空系統擊落。
根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，烏茲別克防部代表稱，空軍防空部隊15日在蘇爾漢河省（Surxondaryo viloyati）捨拉巴德區（Sherabad）擊落一架試圖入侵領空的阿富汗軍機。
烏茲別克斯坦國防部16日表示，機上兩名官生還，目前位於泰爾梅茲（Termiz）的醫院，傷勢嚴重。
在阿富汗政府15日垮台後，塔利班武裝份子占領首都喀布爾，準備接管政府。烏茲別克同日表示，現已拘留84名越過邊境尋求醫療協助的阿富汗士兵。
According to the Uzbek Gazeta uz, a plane with Afghan markings crashed in the Surkhandarya region of Uzbekistan near the border with AFG overnight. The crew apparently parachuted safely, and two were taken to a hospital. 127/https://t.co/qRZJ89zGB1https://t.co/0gPf5W4MBz pic.twitter.com/1BDJUKMSwJ— Rob Lee (@RALee85) August 16, 2021
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