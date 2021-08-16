考量疫情衝擊經濟　黃偉哲決定發放重陽敬老禮金不排富！

▲台南市長黃偉哲決定取消今年重陽敬老禮金排富規定，讓每位長輩都能領到重陽禮金1千元，用實際行動尊敬長者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

重陽節將屆，台南市老人團體代表周玉豐等6人，16日拜會台南市長黃偉哲，就台南市老人福利等相關政策意見交流，在考量今年疫情衝擊民生經濟，以及多位市議員關心「重陽禮金不設門檻」等議題，黃偉哲市長決定取消今年重陽敬老禮金排富規定，讓每位長輩都能領到重陽禮金1千元，用實際行動尊敬長者。

台南市社會局表示，截至7月止台南市老年人口數共計有31萬6453人，市府為使社福資源更有效運用，並以照顧弱勢為優先，原2021年度重陽敬老禮金發放作業，因中央訂定排富機制的建議，擬將最新1年所得稅率達20％（含）以上者，約計有21173人，不列入敬老禮金發放對象。黃偉哲市長考量今年疫情過於嚴峻，已對各行各業產生很大的衝擊，民生經濟有待復甦的情境下，黃偉哲市長聽取各方意見，決定尊敬長者取消排富規定。

社會局指出，黃偉哲市長相當重視長輩的心聲，為表達對長輩的關懷與尊敬，將於重陽節前夕發放敬老禮金，針對年滿65歲至99歲長者，以及年滿55歲至64歲的原住民長者，每人發放敬老禮金1000元，將透過各銀行、郵局或農會等金融機構以匯款方式發放，預計符合領取禮金人數約31萬7235人；另為祝賀百歲以上人瑞約計有303人，則特別準備1萬元敬老禮金及賀禮表達祝福。

老人團體包含東區、永康區、麻豆區、下營區、玉井區及歸仁區等老人會代表周玉豐、徐太平、石村城、陳榮信、張煌漳及蔡誠謚等理事長與總幹事等人紛紛表示，感謝市長黃偉哲願意傾聽基層「老大人」的建議，肯定黃偉哲市長帶領市政團隊辛勞防疫，也深刻感受在疫情艱困的同時，黃市長仍願意重視老人福利和照顧服務。

黃偉哲說，只要是對市民有利的政策，市府都會盡最大努力來爭取，在疫情期間台南市更率先提出為全民代繳1000元的方式，讓民眾不必拿錢就能直接領振興券，更促使行政院拍板全民免付1000元，造福全體市民；而重陽節是重要的敬老孝親節日，市府也會盡最大的努力來表達對長輩的敬意。市府會持續進行地方建設，也會持續媒合及連結社會資源，加強對弱勢的關懷照顧工作，確保長者都能安心安樂在地生活，同時也呼籲更多人一起加入關懷長者行列，落實推動台南市成高齡友善溫暖城市。

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