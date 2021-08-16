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專責病房清零！宜蘭陽大醫院百位確診者　全數治癒返家

▲▼陽大醫院防疫戰交漂亮成績單，專責病房清零且全數治癒返家。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲陽大醫院防疫戰交漂亮成績單，專責病房清零且全數治癒返家。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

陽大醫院是宜蘭縣指定傳染病防治應變醫院，自5月初始起新冠肺炎疫情嚴峻迄今，共收治100位確診個案（包含支援收治萬華地區及新北市的確診病患），佔宜蘭縣所有的病例數90%以上，而其中年齡60歲以上的比例亦高達21%，在院方醫療團隊努力悉心照護下，在8月13日全數病患已治癒並順利解除隔離出院，讓院方在這波三級警戒的疫情中不僅成功守護蘭陽平原的健康，更繳交「零死亡率」的漂亮成績單！

▲▼陽大醫院防疫戰交漂亮成績單，專責病房清零且全數治癒返家。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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陽大醫院重症醫學部張時杰主任表示，在收案的個案中不乏一些本身就有慢性疾病的患者，因病情嚴重共計有26位患者接受專案進口藥物治療，針對全身性發炎指標較高的病患給予抗體藥物安挺樂（Tocilizumab），才有了良好的成效。

另有5位病患因病情危急轉入了加護病房搶救，其中63歲男性病患還併發肺栓塞病危，所幸及時正確診斷並給予抗凝血藥物治療，經過24天的住院治療最終也順利平安出院；而加護病房當中有因呼吸衰竭接受插管呼吸器治療的有2位，亦都順利拔管成功，其中包含一位從萬華來宜蘭檢疫所隔離，期間病情急速惡化，所幸由檢疫所迅速直入加護病房才搶救成功，還有3人次接受過救命神器高流量氧氣鼻導管（HFNC） 治療，所幸病患都已成功解除隔離出院，並無任何死亡案例!治療過程中，每位醫護都擔任螺絲釘重要的一角，才能展現出團隊力量、贏得共同努力的成果。

在這波疫情下，除了高齡及慢性病族群在感染新冠肺炎的狀況下常常是有死亡的高風險；而年齡未滿18歲的兒科收案確診病例也達13例，甚至是未足歲的嬰幼兒，著實令人擔心，所幸這些國家未來的主人翁在小兒科阮建彰主任帶領的兒科團隊細心照顧下，目前也已經全數順利出院。

▲▼陽大醫院防疫戰交漂亮成績單，專責病房清零且全數治癒返家。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

陽大院長楊純豪說，從2003年SARS疫情之後，院方就成為宜蘭縣唯一的傳染病應變醫院，面對這波世紀之疫，可謂全院動員正面迎戰，從去（2020）年成功把首波來自中國武漢的感染病患，及後續來自歐美海歸的留學生與敦睦艦隊的弟兄們，院方從未缺席也成功治癒。

專責病房也從17床擴增至76床，加護病房也由3床負壓隔離病房擴充到10床房，而專責病房參與這場百年大疫的同仁，雖然生理心理的壓力都已近極限，不過守護染疫同胞的精神卻是展露無遺。

院方這次肩負嚴峻的新冠肺炎（COVID-19）疫情防治重任，除了各界的暖心物資，陽明交通大學也給予充沛的資金及資源，讓附設醫院無後顧之憂努力向前衝。而現階段專責病房成功清零，病人也零死亡及100%全數解除隔離，在此可以大聲的向鄉親報告，防堵疫情、力守蘭陽平原一直是院方的重要責任與目標，且也成功做到了！

位在雙北疫情震央中心點旁的宜蘭，幾乎是同步的感受到這波本土有多麼震撼人心，疫情擴散之迅速，病毒無情，清零及零死亡，對院方來說是階段性的里程碑，但對團隊而言無疑是最大的肯定，隨著微解封的到來，很多人希望早日回歸「正常」的日子，在警戒尚未完全解除前，呼籲民眾出門前後務必戴口罩、勤洗手並遵守防疫規定，切勿因疫情趨緩而降低戒心，以致身陷染疫風險中，院方全力支援防疫，也希望有您共同守護。

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