等不到疫苗「第二類變箭靶」　律師：非常奇怪！網曝不爽1關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

面對國內疫苗短缺爭議，不少人將矛頭指向第二類人員，律師林智群就寫下心裡話，感慨直呼「停止抱怨吧！全世界都在受苦，都缺疫苗。」一席話掀起討論，也有網友點破不爽關鍵。

林智群在臉書提到，一堆人等不到疫苗，將矛頭指向第二類人員，說一堆官員偷打，讓36歲以下的年輕人等不到疫苗，「現在疫苗到貨1037萬劑，施打第一劑的超過980萬人，他們就算是打2劑，也不過用掉32萬劑，佔全部到貨疫苗數量3%，把問題怪到人數只有16萬人的第二類人員上面，是非常奇怪的。」

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同時，他列出所有第二類施打對象，直言「第二類人員截至6月15日已造冊人數計約16.2萬人。上面的人，哪個可以剔除的？其中跟綁樁比較有關的，是村里長、村里幹事，可是人家真的會跟確診者接觸啊，那你要不要讓他們打疫苗呢？不打，人家幹嘛去冒這個險？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

最後，林智群也不忘喊話，「停止抱怨吧！全世界都在受苦，都缺疫苗，台灣疫情爆發後，確診人數3個月內壓回個位數，已經是非常了不起的成就了！日本1天確診2萬人、澳洲1天確診400多人、防疫模範生越南1天確診將近1萬人，台灣每天確診人數不到10人，要跑去跟藥廠說我很急，那個恥度真的很高啊！」

對此，有網友認同，但也有人表達不同看法，「二類施打人數從原先的10萬多人爆增至20多萬人。如果中央機關利用管理疫苗之便，不但特權施打國際疫苗，還打好、打滿兩劑，卻要小老百姓當白老鼠，施打保護力未知的國產疫苗，真叫國人情何以堪！」