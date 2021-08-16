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台東慢食節10月來「起酵」　採預約制入場

▲慢食節將採取預約制入場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲慢食節將採取預約制入場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

受疫情影響，期待許久的2021年第2場慢食節即將於10月16至17日在「台東舊站特區」展開，邀請料理人和喜愛慢食節的朋友一起來「起酵」，認識老祖先的飲食智慧，活動採預約制入場，16日起請至Accupass平台活動上線登記。

「發酵」是微生物與人的親密合作，也是人類共通的飲食文化。阿美族人的醃肉Siraw、酸筍Fukah，客家人擅長製作的鹹菜、福菜，都是透過發酵來保存季節性食材；台東傳統歲時祭儀中不可或缺的要角─小米酒、糯米酒，更是古老而神奇的發酵技術。

台東饒慶鈴表示，縣府從2017年開始辦理慢食節活動至今第5年，引發許多共鳴，讓台東的慢生活型態成為重要品牌，是最能代表台東「慢經濟」的活動之一。台東慢食節今年以《起酵餐桌》為主題，邀請台東熱愛發酵的料理人齊聚一堂，在市集活動中一次品嚐發酵茶湯、發酵糯米、發酵芥菜、發酵肉品，各式各樣從傳統到創新、想到就流口水的起酵好滋味。透過料理與分享，讓發酵的魔力重回日常生活、認識讚揚古老的飲食智慧。

▲慢食節將採取預約制入場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲慢食節將採取預約制入場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

農業處長許家豪說明，因疫情關係，為遵守相關活動規範指引，並控制活動現場人數、維持適當社交距離，第2場次台東慢食節《起酵餐桌》採預約制入場。市集活動分為下午場15:00至17:30、晚場17:30至20:00，每場次各開放250人進場。請先於Accupass活動平台預定活動票券(免費)、填寫實聯制資料。活動當日於進場時段報到，量體溫、掃描票券qrcode，即可入場。

想參與及認識體驗老祖先的飲食智慧慢食節的朋友，16日上午10:00 起Accupass平台活動上線後，系統將會同時開放，4個時段都可以選，就可以開始上網預約活動票券，為自己規劃一場久違的台東慢食小旅行，記得帶上環保餐具喔！

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