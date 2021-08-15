2021南迴藝術季驚豔開展　打造台東大美術館

▲南迴藝術季開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「台東宛如一座大型美術館」台東縣政府時隔3年，重啟南迴計劃，推出「南迴藝術季」，14日傍晚在尚武9420濱海休憩區舉辦開幕式活動，揭開藝術季序幕，台東縣長饒慶鈴表示，今年以排灣族語「Sicevudan從這出發」為主題，於南迴四鄉各部落、風景區療癒登場；邀請國內外14組藝術家運用各式媒材，針對台東在地自然人文限地創作，打造出台東大美術館。

饒慶鈴表示，從2018年的「南方以南-南迴藝術計劃」到現在已經睽違3年了，南迴原鄉的自然風光與聚落文化已有一定能見度，因此，疫情緩解後，縣府重啟規劃南迴藝術季，並邀請了國內14組藝術家/團體進駐創作，希望與世界、台東獨一無二的自然景觀、人文風情與原住民文化相互扣合，如同展名以排灣族語「Sicevudan」為旨，有從源頭開始經歷、流動之意涵，呼應「從這出發」，讓台東持續以藝術文化活化南迴地區，培養慢經濟及公共美學實力。

台東藝術之美無所不在，感謝東管處主辦「東海岸大地藝術節」、水保局台東分局在縱谷推動「漂鳥197」、市區有美術館，加上南迴藝術季，希望將台東打造為一大美術館，「南迴藝術季—Sicevudan 從這出發」帶著民眾走入緊鄰海天一色的各部落探訪美的蹤跡；不斷整合台東各地自然資源、族群文化、生活美學等，為旅人帶路，走入台東各鄉鎮、部落、農村，慢慢體驗生活。

▲南迴藝術季開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

文化處表示：透過藝術家視角，感性詮釋對於這方土地、社群生活、原住民傳統文化及南方的情感，展現對於這片土地的愛與疼惜，好比作品《在斜坡上瞭望》，藝術雙人組陳淑燕與杜瓦克．都耀密集走訪部落，收集在地故事，把舊金崙部落的傳統文化和守護部落的精神轉化成為創作的元素，並邀請村民共創參與創作。

而以色列藝術家伊丹．扎勒斯基《行走的意識》的人像雕塑，與台灣藝術家林子堯《潮．南》的拖鞋裝置則於千禧曙光紀念園區海灘形成趣味的相互對話。南迴藝術季開展期間，另與拉勞蘭部落、金崙部落、大鳥部落及土坂部落合作推出系列活動，邀請藝術家分享創作經驗、在地傳統手工藝品DIY、部落美食、部落美聲展演，以及部落導覽等深度體驗活動，讓民眾不只觀賞藝術作品，也能近距離體驗認識南迴部落的無窮魅力。

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